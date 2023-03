Klima-Fonds startet wieder

COESFELD

In seiner letzten Sitzung hat der Umweltausschuss die Maßnahmen festgelegt, die im Rahmen des städtischen Klimaschutzfonds in diesem Jahr gefördert werden. Aufgenommen wurden die beiden Förderbereiche „Klimafolgenanpassung und Biodiversität“ und „Bürger:innenengagement“. Dafür können ab dem heutigen Mittwoch, 8 Uhr, Fördergelder beantragt werden, wie die Stadt per Pressemitteilung ankündigt.