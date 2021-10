Kommt ein „Hausmeister“ für die Innenstadt?

Mehr Leben, mehr Erlebnis, mehr Shopping. Mehr Gastronomie und mehr Kultur und Freizeit in der Innenstadt. Kurzum: Die Attraktivität der Innenstadt Coesfeld soll deutlich steigen. Das ist der Wunsch der CDU-Fraktion, der aus einem Antrag an Stadt und Rat hervorgeht. Die Besucher sollen sich wohlfühlen in Coesfeld, „und das fängt schon vielfach bei Kleinigkeiten an“, heißt es darin. Um einige Eckpunkte herauszustellen, hat die Fraktion Gespräche mit Geschäftsleuten in der Innenstadt geführt. Diese sollen nun in einem bereits entstehenden Innenstadtkonzept aufgenommen und auf Umsetzung geprüft werden. Dies sind einige der Eckpunkte:

CDU-Fraktion will Aufenthaltsqualität in der City erhöhen

0 Sauberkeit: Müll und Verunreinigungen wie Graffiti müssten umgehend entfernt werden. Dazu schlägt die CDU vor, einen „Hausmeister“ einzustellen. Die Stadt argumentiert, dass etwa die Leerung der Mülleimer täglich durch ein externes Unternehmen geschehe. Die weitere Pflege der auch neu gestalteten Areale hingegen sei laut Fachbereich Planen und Bauen „unbefriedigend gelöst“. Da Reinigungsmaschinen Wege, beispielsweise den Wiemannweg, nicht passieren können, müssten diese per Hand gereinigt werden. Die Idee eines „Innenstadt-Hausmeisters“ soll verfolgt werden.

0 Toiletten: Die CDU fordert, Hinweisschilder auf öffentliche Toiletten mehr in den Fokus zu rücken. Das Projekt „Die nette Toilette“ soll in zwei Jahren rückblickend bewertet werden. Mit der Einrichtung des neuen Fußgängerleitsystems sei die Ausweisung der stillen Örtchen „deutlich verbessert“ worden, so die Stadt. Daher gebe es aktuell keinen Bedarf einer Nachbesserung.

0 Ladenleerstand: Vonseiten der Kaufleute sei eine bessere Kommunikation zum Citymanagement der Stadt gewünscht. Dass dieses in den vergangenen Woche aktiv auf Immobilienbesitzer mit leerstehenden Lokalen zugegangen ist und über Perspektiven gesprochen hat, beteuert die Verwaltung. Ziel soll eine transparente Kommunikation sein, da sich das Management als „Partner der Akteure des Immobilienmarktes“ verstehe.

0 Taschendiebstahl: Sicherheitspersonal soll laut CDU in der City präsenter sein, um Diebstählen vorzubeugen. Denn darunter leide auch das Sicherheitsgefühl im Allgemeinen. Über drei Jahre – bis zum Juni – habe die Stadt einen Sicherheitsdienst beauftragt, der in der Innenstadt und an ausgewiesenen Plätzen regelmäßig zugegen war. Eine Weiterbeschäftigung darüber hinaus sehe die Stadt wegen zurückgehender Fallzahlen nicht. Auch stellt die Verwaltung infrage, ob durch eine „städtische Citystreife“ Taschendiebstähle unterbunden werden können.

Weitere Themen des CDU-Antrages sind unter anderem eine bessere Kommunikation bei Baustellen in der Innenstadt und die Parksituation. Seit August dieses Jahres ist eine Citymanagerin bei der Stadt beschäftigt, die gemeinsam mit dem Planungsbüro Stadt + Handel aus Dortmund Bausteine zur Steigerung der Innenstadt-Attraktivität entwickelt. Viele von der CDU aufgeführten Punkte seien darin bereits berücksichtigt. Über das Thema wird sich der Rat in seiner heutigen Sitzung austauschen. Beginn ist um 18 Uhr in der Bürgerhalle.