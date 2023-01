Königssohn lockt aus der Reserve

Unterdessen berichtet Kristin Schenk, Leiterin der Coesfelder Thalia-Filiale: „Die Biografie geht richtig gut. Wenn das bundesweit so weitergeht, steht das Buch schon bald auf der Bestsellerliste.“ Am Dienstag, dem ersten Verkaufstag, seien alle georderten Exemplare verkauft worden. Und auch am Mittwoch herrschte bei Ladenschluss Tabula rasa auf dem Royals-Tisch. Konkrete Zahlen wollten beide Händlerinnen nicht öffentlich machen.

Wie die Unterschiede zustande kommen, ist Spekulation. Offensichtlich ist, dass Thalia als Marktführerin im Sortimentsbuchhandel den Verkauf ganz anders pusht und auch pushen kann als der unabhängige Buchladen. Bei Thalia stapelten sich gestern zig Exemplare von „Reserve“, so der deutsche Titel der prinzlichen Memoiren, auf einem Thementisch. Daneben: weitere Titel über die Royals sowie Queen Elizabeth als Deko-Figur. Bei Heuermann fiel die Präsentation bescheidener aus, wenngleich auch hier das Buch prominent platziert war.

Generell, so berichtet Barbara Heuermann, seien Biografien immer gefragt. „Menschen interessieren sich für die Lebensgeschichten anderer Menschen, vor allem, wenn es sich um Prominente und Personen der Zeitgeschichte handelt. Besonders erfolgreich waren in den vergangenen Jahren die Biografien von Ex-US-Präsident Barack Obama sowie seiner Frau Michelle Obama.“

Dem pflichtet Kristin Schenk bei, die selbst auch ein wenig überrascht von der Nachfrage nach der Harry-Biografie ist. Rückenwind erhalte die Neuerscheinung nach Einschätzung von Schenk auch durch die intensive Medienberichterstattung und die Netflix-Doku „Harry & Meghan“. Schenk: „Je mehr Details aus der Biografie öffentlich werden, desto neugieriger werden die Leute.“ Dabei dürften vor allem die pikanten Details aus dem Privatleben des 38-jährigen Königssohnes und über die schmutzige Wäsche der Windsors das Interesse anheizen.

Ein Buch-Hype im Januar – für Barbara Heuermann ist die Tatsache an sich ungewöhnlich. Die Branche hat nämlich jedes Jahr zwei Fixpunkte, um die sich zahlreiche Neuerscheinungen mit entsprechendem medialen Echo ranken. „Das ist im Frühjahr die Buchmesse in Leipzig und natürlich im Herbst die internationale Buchmesse in Frankfurt“, so Heuermann.

Ob sie selbst schon reingelesen hat, in „Reserve“? „Nein“, sagt die Coesfelderin und enthält sich sich jedes weiteren Kommentars. Da hält sie es wohl wie die Royals, die bisher kein offizielles Statement zur Nabelschau des abtrünnigen Familienmitglieds abgegeben haben.