Konzepte für Natz-Thier-Haus gesucht

Für das Natz-Thier-Haus soll ein neues Nutzungskonzept her. Der Weg dahin beschäftigte am Donnerstag den Kulturausschuss. Seit 2018 schon steht der ehemalige Ladenbereich im Natz-Thier-Haus leer. Zerschlagen hatten sich mehrere Optionen zur Nutzung. Nur übergangsweise belebt die Räume derzeit der Laden „Fair gehandelt“.

Drei Anfragen in drei Jahren: Die Ausstellung im Natz-Thier-Haus stieß zuletzt auf wenig Interesse. Jetzt soll zunächst ein neues Konzept für die Nutzung her.

Geerbt hatte die Stadt das Gebäude 1983. Unter einer Bedingung: Es müsse eine „Gedächtnisstätte“ für Natz Thier und für „heimatpflegerische und künstlerische Zwecke“ geschaffen werden. Seit 1995 gibt es deshalb eine Ausstellung im Obergeschoss. Auf großes Publikumsinteresse stößt diese aber offenbar nicht. Ganze drei Mal in den vergangenen Jahren wurde ein Besuch der Ausstellung angefragt. In allen drei Fällen aus individuellem biografischen Interesse, etwa seitens einer Urenkelin des Namensgebers, heißt es von der Stadtverwaltung. Eine Modernisierung der Ausstellung sei notwendig.

Diese Neugestaltung ist auch in ein Förderprogramm für das Stadtmuseum aufgenommen worden. Zum Zeitpunkt der Antragstellung schien die neue Nutzung durch die Bürgerstiftung noch als sicher. Entsprechend sollte das neue Ausstellungskonzept einen Fokus auf die Themen „Heimatverbundenheit“ und „ehrenamtliches Engagement“ legen. Nachdem sich der Plan zerschlagen hatte (wir berichteten), ist derzeit auch eine Neukonzeption der Ausstellung nicht möglich, heißt es in der Vorlage. Zu viel gegenseitige Abhängigkeit der Nutzungsbereiche gebe es dabei. Auch müsse unbedingt vermieden werden, durch die aktuelle Aufteilung eine sinnvolle Nutzung des Hauses zu blockieren.

Deshalb soll nun zunächst ein Nutzungskonzept zur Belebung des Hauses unter Einbeziehung der Politik und einer breiten Bürgerbeteiligung entwickelt werden. Ein Kriterienkatalog, der unter anderem Synergien mit dem Umfeld, Öffnungszeiten, erwartete Besucherfrequenz und die Stimmigkeit des Gesamtkonzepts einschließt, soll der Bewertung dienen.

Bei einer Informationsveranstaltung und einem Workshop am 14. September können sich Ideengeber und Interessenten untereinander vernetzen. Anschließend können Interessenten bis zum 31. Oktober ein Nutzungskonzept entwickeln und einreichen. Anschließend soll dieses, nach den Kriterien bewertet, den politischen Gremien vorgestellt werden, bis der Rat im Dezember eine Entscheidung trifft. Erst danach soll ein neues Konzept für die neue Ausstellung folgen.

Barbara Sieverding (Grüne) zeigte sich irritiert davon, dass Interessenten wie „Coesfeld for future“ „gefühlt am langen Arm verhungert“ seien. Damals habe es eben keine Bürgerbeteiligung gegeben. Der Plan mit der Bürgerstiftung sei „Chefsache“ gewesen, entgegnete Fachbereichsleiterin Dr. Mechtilde Boland-Theißen. Während die Mehrheit der Ausschuss-Mitglieder den Prozess begrüßte, störte sich Rosemarie Niemeier (CDU) an dem Workshop-Gedanken. Bürgerbeteiligung sei ja schön und gut, aber die Verwaltung solle lieber selbst Ideen für die Nutzung entwickeln. Auch externe Berater könne man sich sparen.

Nur eine einzige Veranstaltung werde extern moderiert, entgegnete Boland-Theißen. Die Kosten schätze sie auf 600 bis 700 Euro. Nach ihrer Erfahrung sei das gut angelegtes Geld. Das sahen wohl auch andere so. Bei Enthaltung der CDU stimmte der Ausschuss für den vorgeschlagenen Fahrplan.