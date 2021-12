Konzert aus vielen kleinen Appetithäppchen

Eifrige Helfer bauen immer wieder Stühle und Notenständer auf für die verschiedenen Ensembles. Alle Altersklassen musizieren gemeinsam, um ein Konzert auf die Beine zu stellen, das sich aus vielen kleinen Appetithäppchen zusammensetzt. Auch wenn in diesem Jahr das gewohnte bombastische Ende, bei dem sich alle Beteiligten auf der Bühne versammeln, Corona zum Opfer fällt, hat die Musikschule ein buntes, abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, dem das Publikum gerne lauscht.

Wunderschöne Winterimpressionen aus dem Münsterland mit vielen bekannten Motiven, fotografiert von Hugo Strickling, sorgen auf einer Leinwand für besondere Stimmung und als Rahmen zieht Sarah Bosse die Zuhörer mit dem Vortrag weihnachtlicher Texte in den Bann. Sie malt mit ihrer wandelbaren Stimme ein Bild aus zahlreichen Gefühlslagen. Zauberhaft das Märchen vom freundlichen und mitfühlenden kleinen Uhrmacher über den Wert der Menschlichkeit.

Sehr stimmungsvoll beginnt das Sinfonieorchester unter Leitung von Mertens das Konzert. Festlich strahlend die „First Suite“ von Gustav Holst. Behutsam, zart und leise lädt dann „Lady in the Water“ zum Träumen ein. Hoch konzentriert benutzen danach zwölf junge Trommler Hände, Füße und den ganzen Körper als Klanginstrument und bekommen jubelnden Applaus dafür. Mit spritziger Cocktailmusik begeistert das Gitarren-Ensemble.

Weihnachtlich wird es mit dem Blockflötenensemble, deren helle und dunkle Töne sich wunderbar melodisch vereinen, etwa bei „Maria durch den Dornwald ging“. Nahtlos daran an schließt das Querflötenensemble, das die englische Tradition der „Christmas Carols“ aufnimmt und mit einem schwungvollen „Joy to the world“ begeistert.

Ebenso schwungvoll geht es weiter mit „Christmas Time“ von Brian Adams, gespielt vom Akkordeonensemble. Leiterin Harriet Markus lockt und feuert ihre Gruppe an. Sängerinnen mit Begleitung von Streichorchester oder Klavier beenden das Konzert. Ihr feierliches „Gloria“ versetzt schon ein bisschen in die Christmette.

Bei den letzen Weihnachtsliedern tauchen die beteiligten Gruppen noch einmal in Probenfotos auf und zum besinnlichen Abschluss erscheint auf den Seiten der Bühne „Merry Christmas“. Schade, dass das Publikum in die Lieder nicht einstimmen darf und schön, dass es das Konzert genießen durfte.