Konzerterlös fließt in Schulbau in Nigeria

Kassiererin Theresa Heidemann übergibt gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Ulrich Korf (l.) und Petra Bertels (r.) einen Scheck an Pastor Hilary Eze für den Schulbau in Odenigbo (Nigeria).

Der Scheck wurde jetzt im Rahmen einer Probe an Pastor Hilary Eze von der Anna-Katharina-Gemeinde übergeben, der seit 2017 in der Gemeinde tätig ist und seitdem als begeisterter Sänger auch Chormitglied der Joyful Singers ist.

Eze möchte mit dem Geld seine alte Gemeinde Odengibo in Nigeria unterstützen. „Die Spenden werden zum einen für den Bau eines Schulgebäudes eingesetzt, mit dem Anfang des Jahres begonnen wurde und das hoffentlich schon Ende des Jahres fertiggestellt werden kann. Und zum anderen bekommen die Kinder in der Schule eine warme Mahlzeit am Tag“, berichtet Eze. „Das tägliche Brot, was für uns selbstverständlich ist, ist es dort noch lange nicht“, erklärt Ulrich Korf die dringend Notwendigkeit von Spenden.