Korth holt Mandat – Grüne triumphieren

Im Foyer des Rathauses künden Fernsehbilder von den Erfolgen von CDU und Grünen auf Landesebene. Auf einem anderen Bildschirm laufen die lokalen Ergebnisse ein. Doch kaum ein Bürger verirrt sich hier herein. Man sitzt lieber gegenüber im Extrablatt und ruft die Zahlen auf dem Handy ab. Geschäftiges Treiben herrscht ab 18 Uhr im Großen Sitzungssaal, wo Helfer die Briefwahlstimmen auszählen. Sogar auf dem Boden bilden sie Zettel-Häufchen. Um 20.38 Uhr steht das Ergebnis für die Stadt Coesfeld fest: Die Grünen triumphieren mit einer Beinahe-Verdreifachung ihres Ergebnisses von 2017 – von 6,9 auf 19,1 Prozent. „Sensationell!“, entfährt es der grünen Ortsverbandsvorsitzenden Sarah Albertz am Telefon, die das – weil sie in Corona-Quarantäne ist – nicht mit den Parteifreunden feiern kann. Ihre Kandidatin Mareike Raack verpasst zwar das Direktmandat, erzielt aber persönlich mit 23,5 Prozent sogar noch ein deutlich besseres Ergebnis als die Partei. Albertz lobt: „Sie hat den bestmöglichen Wahlkampf gemacht.“ Kleine Restchancen hat Raack noch, wenn die Grünen in die Regierung eintreten und Minister ihre Mandate niederlegen sollten. „Mein persönlicher Plan ist, auf jeden Fall nach Düsseldorf zu gehen. Wenn nicht als Abgeordnete, dann als Mitarbeiterin“, sagt die Politikwissenschaftlerin.

Das Direktmandat geht souverän wieder an Wilhelm Korth von der CDU, der aber in Coesfeld Federn lassen muss. Die Zustimmung für ihn sinkt von 48,1 auf 45,4 Prozent. „So ist das mit dem Propheten im eigenen Lande“, meint er lächelnd dazu. Mit dem Gesamt-Ergebnis sei er „zufrieden“. Die Coesfelder CDU verbessert ihr Ergebnis zwar nicht ganz so stark wie die Landespartei – aber immerhin um 2,6 Prozent. Er geht nun davon aus, dass in Düsseldorf wohl eine schwarz-grüne Koalition gebildet wird: „Die Grünen in einem festen Koalitionsvertrag sind mir auch lieber als in der Opposition, wo sie sich nicht den Realitäten stellen müssen.“ Auch Albertz sieht ihre Partei in der neuen Regierung: „An uns kommt niemand vorbei.“ Welche Option zum Tragen kommt, Ampel oder Schwarz-Grün – müsse sich aber danach richten, „wo am Ende mehr für die Menschen und für die Umwelt herauskommt“.

Ziemlich im Keller ist die Stimmung dagegen bei SPD und FDP. „Einige haben wohl taktisch gewählt“, spielt FDP-Ortsverbandschef Dominik Engbers auf die Wählerwanderung von der FDP zur CDU an. Möglicherweise seien SPD und FDP„als Ampelparteien abgestraft worden“. Nur die Grünen seien wohl für den „richtig guten Job, den Baerbock und Habeck machen“, belohnt worden. „Das Wahlergebnis tut weh“, zeigt sich Henning Höne, der gleichwohl über die Liste in den Landtag einzieht, zerknirscht. In der Deutlichkeit sei es für ihn „überraschend“. Er kündigt eine „offen und ehrliche Analyse“ an: „Den einen Grund gibt es wohl nicht.“ An mögliche Koalitionsoptionen mag er angesichts der Niederlage nicht denken: „Ich fände es anmaßend, wenn wir diejenigen wären, die jetzt Gedankenspiele starten.“ Sami Bouhari, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, will angesichts der Verluste, die in Coesfeld noch deutlich stärker ausfallen als im Land, „keinen klaren Gedanken in diese Richtung fassen“. „Das Ergebnis ist für uns sehr bitter.“ „Sehr schade“ findet er die geringe Wahlbeteiligung von knapp 63 Prozent in Coesfeld und landesweit von nur 55 Prozent. Vor allem vor dem Hintergrund, „dass uns Menschen in vielen Ländern um das Recht, wählen zu dürfen, beneiden“.