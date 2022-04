Kosten für ankommende Ukrainer seien „nicht planbar“

Für jeden geflüchteten Ukrainer, der in Coesfeld gemeldet ist, erhält die Stadt 875 Euro als Erstattung vom Land - unabhängig davon, wie hoch die Kosten für Unterbringung und Versorgung am Ende ausfallen.

Rund 200 geflüchtete Ukrainer sind bislang in Coesfeld angekommen. Ein Großteil, 170 von ihnen, würden privat unterkommen, für andere miete die Stadt Wohnungen an oder erwerbe Objekte. Letzteres sei laut Thies erst kürzlich passiert. Um welche Immobilie es sich dabei handelt, wollte Thies noch nicht bekanntgeben. „Wir möchten erst die Nachbarn informieren“, begründet er. Daneben sei die Stadt vermehrt mit Vermietern in Gesprächen.

Für die kommende Woche habe die Bezirksregierung Arnsberg 23 Ukrainer für Coesfeld angekündigt. Ob es dabei bleibt, stehe aber in den Sternen. „Wir müssen schauen, wie sich die Lage weiter entwickelt“, so Thies. Um Geflüchtete im Stadtgebiet unterbringen zu können, hält die Stadt sich außerdem vor, Halle I des Schulzentrums für den Sport zu sperren (wir berichteten). In einem Schreiben Anfang April, das an die Sportvereine ging, kündigte die Stadt das Vorhaben mit Planung zum 2. Mai an. „Davon sind wir mittlerweile abgerückt, weil alle Ankommenden anderweitig untergebracht werden konnten“, so Thies. Da die Situation nicht vorhersehbar ist, halte sich die Stadt die Möglichkeit aber weiterhin offen, die Halle übergangsweise als Unterkunft herzurichten.