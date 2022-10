Kraftvolle Verbindung berührt Herzen

Rund 60 Zuhörer waren am Freitagabend in der Stadtbücherei zu der musikalischen Lesung: Astor Piazzolla – „Mehr Tango geht nicht“ der Freiburger Solo-Künstlerin Cordula Sauter erschienen. So war das Auditorium bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Künstlerin ihrem Akkordeon die ersten Klänge von Piazzollas bekanntem Tango „Oblivion“ entlockte.

Die Freibuger Solo-Künstlerin Cordula Sauter rührte mit der Darbietung von Astor Piazzollas bekanntem „Libertango“ auf ihrem Akkordeon die Herzen ihrer Zuhörer, die sich am Freitagabend in der Stadtbücherei zu ihrer musikalischen Lesung eingefunden hatten.

Die Kombination von Musik und Lesung erwies sich in ihrem eineinhalbstündigen Programm unter der Regie von Manuela Romberg als eine kraftvolle Verbindung, die die Herzen der Zuhörer berührte und gleichzeitig Zugänge zu Piazzollas revolutionärem Musikstil des Tango Nuevo eröffnete, den er Anfang der 40er Jahre aus dem traditionellen Tango Argentino entwickelte.

Der argentinische Komponist, dessen 100. Geburtstag 2021 gefeiert wurde, kämpfte in seiner Heimat mit Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen, da seine Tangos nicht mehr im traditionellen Sinne tanzbar, sondern in erster Linie Musik zum Zuhören waren, wie etwa die von Cordula Sauter vorgetragenen Tangos „Libertango“, „Adios Nonino“, „Fracanapa“, „Revirado“, „Vuelvo al Sur“ und „Tanti anni prima“. Sauter verband die Leidenschaft und Zärtlichkeit der Tangos kunstvoll mit Lesungen zur Vita Piazzollas, die sie mit eigenen Recherchen angereichert hatte.

Als Sohn von Italienern in der Provinz Buenos Aires geboren, wurde Piazzolla von seinem Vater Nonino früh gefördert. Die Familie wanderte aus wirtschaftlichen Gründen nach New York aus. Nonino schenkte seinem Sohn ein Bandoneon – eine deutsche Harmonika. Zudem spielte er Bach auf dem Klavier. Piazzolla wurde Mitglied eines Orchesters und begegnete dem legendären Pianisten Artur Rubinstein, der ihm ein Musikstudium empfahl. Die Musikpädagogin Nadia Boulanger förderte Piazzollas Begabung in Paris. Sie bestärkte ihn, sich selbst als Komponist treu zu bleiben und sich seinem Tangospiel auf dem Bandoneon hinzugeben. Erst als Elvis Presley in den 60er Jahren Erfolge feierte und die Beatles den Atlantik überquerten, kam der Tango Argentino zurück. Dies war die Geburtsstunde des Tango Nuevo, der von Elementen des Jazz, der elektronischen Musik, des Klezmers sowie des Barock beeinflusst war.

Endlich wurde Piazzolla in seiner Heimat und international für sein Schaffen gewürdigt. Seinen Widersachern soll Piazzolla, der über 300 Tangos komponierte, selbstbewusst entgegnet haben: „Mehr Tango geht nicht!“