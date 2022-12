Krammarkt in Zukunft samstags?

Seit vielen Jahren kommt sie mit ihrem Stand zum Krammarkt, aber als die Beschickerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, beim letzten Krammarkt in diesem Jahr Ende November einen Blick auf die ausgeteilten Handzettel mit den Terminen für 2023 wirft, traut sie ihren Augen nicht: „Alle Märkte sind wieder auf Freitage gelegt, dabei hatte die Bürgermeisterin uns zugesagt, dass dazu noch Gespräche mit uns erfolgen sollen“, ist die Frau aus dem Kreis Borken sauer. Sie und – wie sie sagt – viele andere treue Krammarkthändler würden gern auf den Samstag wechseln. Der Grund: „Der Freitag lohnt sich für viele von uns nicht mehr“, so die Beschickerin. Freitags müssten die meisten Leute arbeiten, nur ein paar Senioren seien noch auf dem Markt unterwegs. Ganz anders in der Corona-Zeit, als der Krammarkt samstags stattfand. Das hätten die Beschicker im Lauf des Jahres der Stadt signalisiert, die in Aussicht gestellt habe, vor den Entscheidungen für 2023 ein gemeinsames Gespräch anzusetzen.

Das will die Stadt nun offenbar nachholen. Vor zwei Wochen hätten sich Beschicker gemeldet, „um erneut über die Termine zu sprechen“, gibt Andrea Zirkel, Pressesprecherin der Stadt, Auskunft. Teilnehmen sollen neben einer Abordnung der Krammarktbeschicker auch Vertreter aus dem Stadtmarketing, von den Straßensprechern der Innenstadt und von den Marktbeschickern des Wochenmarktes.

Straßensprecher der Letter Straße ist Thomas Wolbring. Er hat ganz frisch eine Einladung zu einem solchen Gespräch im Januar erhalten. Wolbring weiß, dass das Thema bei den Einzelhändlern der Innenstadt kontrovers diskutiert wird. Er persönlich kann sich gut vorstellen, dass ein Krammarkt samstags inzwischen eher ein Frequenzbringer für die Innenstadt sein könnte, als dass er sich negativ für die Geschäftsleute auswirkt. Das sieht auch die Beschickerin so: „Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz, sondern finden, der Krammarkt ist eine Belebung für die Innenstadt.“

Das sehen bei weitem nicht alle Einzelhändler so. Das weiß auch die Stadt. „Bislang waren wir davon ausgegangen, dass die Freitags-Krammärkte in diesem Jahr gut und erfolgreich gelaufen sind“, so Zirkel. In der Innenstadt sei eine gute Frequenz zu beobachtet gewesen. Die Stadt favorisiert auch in Zukunft den Freitags-Termin. „Wir stehen da auch in der besonderen Verantwortung für unseren innerstädtischen stationären Handel, der diesen Termin immer wieder als klaren Favoriten eingestuft hat“, so Zirkel.