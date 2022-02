Krammärkte in diesem Jahr wieder freitags

Start am 11. März

COESFELD

Freitags ist traditionell der wichtigste Markttag in Coesfeld, denn dann findet vormittags der gutbesuchte Wochenmarkt mit frischen Lebensmitteln und Blumen auf dem Marktplatz statt. Auch die Krammärkte, die im vergangenen Jahr coronabedingt vorübergehend auf Samstagstermine ausgewichen waren, kehren in 2022 an ihre angestammten Plätze zurück. Das teilt die Stadtverwaltung mit.