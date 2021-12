Krankenwagen kracht in Gegenverkehr

Coesfeld

Tragischer Unfall zum Jahresende: Auf der B 525 in Höhe Goxel ist am Donnerstag gegen 15.45 Uhr ein Krankenwagen aus bislang ungeklärter Ursache Richtung Gescher in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Opel Corsa zusammengestoßen. Dessen Fahrerin verstirbt noch an der Unfallstelle. Ihre Identität ist bis Redaktionsschluss noch nicht geklärt. „Ein weiteres Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und ist ebenfalls in die Unfallstelle gekracht“, sagt Polizeisprecherin Britta Venker vor Ort. Ein Rettungshubschrauber fliegt dort gerade den lebensgefährlich verletzten Fahrer des Rettungswagens ins Krankenhaus. Vier weitere Menschen werden zum Teil schwer verletzt.

Von Florian Schütte