Kreativ den sieben Gaben näher kommen

Weisheit, Einsicht, Rat, Erkenntnis, Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht – das sind nach katholischer Vorstellung die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Mit diesen haben sich rund zwölf Jugendliche aus Coesfeld und Lette im Rahmen ihrer Firmvorbereitung beschäftigt. Ihre Firmung findet in zwei Wochen in der St. Jakobi - beziehungsweise und St. Johannes Kirche statt.

Bei dem kreativen Projekt im Rahmen der Firmvorbereitung durften die Jugendlichen zu den sieben Gaben Baumstämme gestalten. Diese sind im Dezember in der „Schmiede“ ausgestellt.

Christiane Mussinghoff, Pastoralreferentin von St. Lamberti und St. Johannes, berichtet zu dem Projekt: „Die Jugendlichen haben zu den Gaben jeweils einen Baumstamm kreativ gestaltet.“ Ziel war, dass sie die Bedeutung hinter den Gaben verstehen. Ruth Fehlker, Pastoralreferentin von St. Jakobi und St. Johannes und Verantwortliche der Firmvorbereitung, fügt hinzu, dass den Jugendlichen diese Gaben an ihrem besonderen Tag zugesprochen und für ihren weiteren Weg mitgegeben werden.

Das Projekt dient zusätzlich auch als Ausstellung. Die sieben Baumstämme stehen im Dezember in den Fenstern der „Schmiede“, dem Büro der Pastoralreferenten von St. Lamberti. Am Tag der Firmung werden sie aber in der Kirche stehen.

Alleine oder zu zweit durften die Firmlinge einen Baumstamm frei gestalten. Dazu schrieben sie ein kleines Informationskärtchen. Auf diesem konnten sie Gedanken zu ihrer Gabe notieren.

Esther Hüsing entschied sich für die Gabe des Rates. Ihren Baumstamm zieren drei lange Linien in blau, rot und gelb. „Jede Farbe steht für eine Emotion. Es soll die Reaktion auf einen Ratschlag darstellen“, erklärt sie ihre Idee. Denn ein Rat könne Wut, Freude, aber auch Traurigkeit auslösen. „Auch auf einen gut gemeinten Rat kann eine negative Reaktion folgen.“

Selma Niehoff und Ophelia Hölscher haben gemeinsam einen Baumstamm gestaltet. Sie beschäftigten sich genauer mit der Gabe der Erkenntnis. „Wir hatten dazu direkt eine Idee“, meint Selma begeistert. An ihrem Baumstamm verläuft ein leuchtendes Band. „Das ist der Blitz der Erkenntnis. Denn ohne diese kommt man im Leben nicht weiter. Man braucht Ideen.“, meint Selma.

Das Projekt gefiel den Jugendlichen sehr gut. Es war mal etwas anderes und sie haben ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.