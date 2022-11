Kreativa präsentiert Malerei und Specksteinkunst

Auf gegenständliche und abstrakte Malereien sowie Steinkunst der Künstlergruppe Kreativa Coesfeld können sich ab Samstag (19. 11.) alle Interessierten freuen. Bei letzterer Kunst handelt es sich im allgemeinen Sprachgebrauch um den sogenannten Speckstein, der in Kursen der Familienbildungsstätte Coesfeld gestaltet worden ist, teilt die Stadt mit.

Malerei und Specksteinkunst können alle Interessierten ab Samstag in einer Ausstellung im Coesfelder Bahnhof sehen.

Die Künstlergruppe stellt in diesem Jahr seit langer Zeit wieder in Coesfeld ihre Werke vor, und zwar im Freiraum im Coesfelder Bahnhof. Michael Banneyer vom Arbeitskreis Kultur und Freizeit im Stadtmarketing Verein Coesfeld & Partner freut sich auf die Ausstellung: „Insgesamt stehen die Räumlichkeiten im Bahnhof ja derzeit nur vorübergehend zur Verfügung, bis eine geeignete Nutzung feststeht. Und da ist das eine schöne Sache.“

Die Ausstellung eröffnet am Samstag um 11 Uhr. Sie ist von da an noch bis zum 11. Dezember immer am Wochenende von 11 bis 17 Uhr zu sehen.

Die Künstlergruppe Kreativa wurde gegründet und geführt durch Marie-Luise Schwan, eine ehemalige Kunsterzieherin am Gymnasium in Wuppertal. Die Gruppe mit rund 25 Personen arbeitet schon seit 1996 erfolgreich zusammen und hat bereits viele Ausstellungen organisiert: unter anderem im Schloss Sythen, Schloss Velen, Hof Schulze-Frenking in Appelhülsen oder im Bahnhof Darfeld.