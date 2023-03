Kreuzschule macht den größten Sprung

Die Kreuzschule ist die große Gewinnerin mit Blick auf die Schulanmeldezahlen. Hatten sich im vergangenen Schuljahr noch 28 Grundschüler für die Hauptschule vor Ort entschieden, sind es im kommenden Jahr schon 40. „Ich freue mich wirklich für die Kreuzschule, zumal sie top-saniert und technisch auf dem neuesten Stand ist“, denkt Fachbereichsleiterin Dorothee Heitz, dass sich die Wertschätzung dafür auch in den Anmeldezahlen widerspiegele. „Das ist eine deutliche Steigerung, sodass wir zwei gesicherte kleine Klassen haben“, fügt Schuldezernent Christoph Thies hinzu, der am Dienstagmorgen die Zahlen zusammen mit Heitz im Pressegespräch vorstellte.

Die erhöhte Übergangsquote von 11,3 Prozent zugunsten der Hauptschule geht leicht zulasten der Realschulen und Gymnasien. Wie im vergangenen Jahr, kann die Theodor-Heuss-Realschule auch zum Schuljahr 2023/34 drei Klassen mit 74 Schülern bilden (Vorjahr: 64). Mit gleicher Stärke von vier Klassen und 107 Schülern (Vorjahr: 109) geht die Freiherr-vom-Stein-Realschule ins nächste Schuljahr. „Wir haben generell starke Realschulen, und mehr als sieben Klassen dürfen wir auch gar nicht bilden“, verweist Heitz auf eine Vorgabe der Bezirksregierung. „Das würde man in den umliegenden Orten kritisch sehen.“

Die Anmeldezahlen an den Gymnasien unterliegen über die Jahre gesehen „gewissen Wellenbewegungen“, sagt Thies. Während das Heriburg-Gymnasium zum Schuljahr 2022/23 noch einen Ausreißer nach oben mit 79 Anmeldungen verzeichnete, fällt es im kommenden Jahr wieder auf den Stand von vor zwei Jahren mit 61 Schülern und nur noch zwei statt drei Klassen zurück. Das Gymnasium Nepomucenum erfreut sich nach einem Einbruch vor zwei Jahren mit nur 44 Anmeldungen kontinuierlich wachsender Schülerzahlen. Im vergangenen Jahr waren es schon 74 Anmeldungen, zum neuen Schuljahr im Sommer sind es bereits 87. Mit 73 Schülern verzeichnet das St.-Pius-Gymnasium acht Anmeldungen weniger als im Vorjahr. „Ausschlaggebend bei den Anmeldungen ist wohl eher das soziale Umfeld der Schüler als die Qualität der Schulen“, meint Thies. Soll heißen: Wenn sich eine ganze Clique für eine Schule entscheidet, schlägt sich das in den Anmeldezahlen nieder. Alles andere wäre nur Spekulation.

Die geringe Abwanderungsquote – nur 13 Coesfelder Schüler hatten sich in anderen Orten angemeldet – zeuge „von einem bedarfsgerechten System“, meint Thies. Umgekehrt besuchen 315 Coesfelder Kinder eine weiterführende Schule vor Ort. Die übrigen 127 Anmeldungen kommen aus den umliegenden Orten – die meisten aus Rosendahl (63), Billerbeck (33) und Gescher (10).

Dorothee Heitz lobt auch die Zusammenarbeit der Schulen untereinander. „Da lastet aufgrund von Zuwanderung und Nachwirkungen von Corona viel Druck auf den Schulen“, sagt die Fachbereichsleiterin. Apropos Corona: „Ich glaube, da sind alle froh, dass wir die Zeit hinter uns lassen können und beispielsweise Klassentestungen wegfallen“, meint Heitz. „Leider auch die Zusatzbusse, die waren natürlich schön in der Zeit.“ Was positiv aus knapp drei Jahren Pandemie zurückbleibe, seien die Fortschritte in der Digitalisierung.