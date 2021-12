Kreuzschüler gegen das Vergessen und für Toleranz

Die Klassen 9a und 8b der Kreuzschule machten sich jetzt bei frostigen Temperaturen mit ihren Klassenlehrerinnen auf die Suche nach Spuren jüdischen Lebens in Coesfeld. Der traurige Anlass war der 80. Jahrestag der Deportation der 19 jüdischen Coesfelder, die bis zum 10. Dezember 1941 in Coesfeld gelebt haben.

Im Vorfeld hatte sich die Klasse 9a unter Anleitung von Klassenlehrerin Sarah Albertz und der Lokalhistorikerin Claudia Haßkamp mit den Biographien der 19 deportierten Juden beschäftigt und Kurzvorträge für die Klasse 8b vorbereitet. Die Klasse 8b hatte sich im Sozialen Lernen zusammen mit dem Bundesfreiwilligendienstler Maximilian Kühling und ihrer Klassenlehrerin Sabine Sturm über die Ermordung der jüdischen Mitbürger allgemein und gängige nationalsozialistische Symbole informiert, um im Anschluss Steine mit Zeichen für Toleranz, Frieden und Gleichberechtigung zu bemalen.

Die beiden Klassen besuchten das Denkmal am ehemaligen jüdischen Friedhof am Gerichtsring, das „Judenhaus“ an der Kupferstraße, den Schlosspark, in dem damals die Juden auf ihren Abtransport warten mussten, sowie die beiden Denkmäler an der Letter Straße und die ehemalige Synagoge. An jedem Ort präsentierten Schüler der 9a Kurzbiographien, Stammbäume oder fiktive Tagebucheinträge, und die Klasse 8b legte Steine als Mahnmal beziehungsweise im Gedenken nieder.

In der ehemaligen Synagoge trafen sich die Klassen mit Bürgermeisterin Eliza Diekmann, um sich über die Bedeutung der damaligen Zeit für uns heute auszutauschen und gemeinsam zu überlegen, wie sie für mehr Gleichberechtigung und Toleranz eintreten können. „Mich interessiert natürlich besonders, was ihr als Jugendliche aus der Vergangenheit mitnehmt, um die zukünftige Gemeinschaft zu gestalten“, bat sie die Schüler um ihre Meinung. Sara Khalili aus der 8b konnte aus eigener Erfahrung nicht nur schildern, dass Diskriminierung oft im Kleinen anfängt, sondern dass sie am eigenen Leib bereits Erfahrungen mit Verfolgung aufgrund von religiöser Zugehörigkeit machen musste.

Sarah Albertz stellte nochmal heraus, wie wichtig es ist, gemeinsame Werte zu pflegen und zu vertreten, wenn sie gefährdet sind. Alle waren sich einig, dass die Auseinandersetzung mit den Geschehnissen der Vergangenheit entscheidend dazu beiträgt, ob sich Geschichte wiederholt. Lehrerin Sabine Sturm betonte: „Wir haben sieben verschiedene Nationen in unserer Klasse. Allein deswegen spielt seit Klasse 5 das aktive Einstehen für Toleranz und Gleichberechtigung eine große Rolle bei uns. Für uns war es selbstverständlich, dass wir an diesem Gedenktag gegen Rassismus und Antisemitismus etwas machen.“

Im Stadtmuseum Das Tor konnten die Schüler bei einer kurzen Führung durch Leiterin Dr. Sievers-Fleer Zeitzeugendokumente anschauen und noch mehr über das Leben der jüdischen Mitmenschen vor der Deportation erfahren. Besonders beeindruckend waren unter anderem der originale Judenstern und die Menora, die Wilhelmine Süsskind, der einzigen Überlebenden aus Coesfeld, gehört hat.