Krimi mit prominenter Besetzung

„Ein armes Mädchen, dass nie wieder hungern will, eine unglückliche Ehe, ein Schmuckstück von unermesslichem Wert - das ist Stoff für eine Schmonzette“, erklärt Camille. Recht hat sie, denn genau das ist die Komödie „Ein gemeiner Trick“ von David Foley, die er garniert mit Mord und Totschlag und fiesen psychischen Bluffs.

So harmonisch wie es hier aussieht, geht es tatsächlich nicht zu in der Kriminalkomödie „Ein gemeiner Trick“. Camille (Ulrike Frank) soll Billy (Lukas Sauer) zu Reichtum verhelfen – dabei fließt Blut.

Das Gastspielunternehmen „Tourerleben“ macht mit dieser Krimikomödie, der ersten Regiearbeit der Schauspielerin Marion Kracht, Station im Konzert Theater. Im Zentrum steht ein junger Mann, Billy, der sich das Ziel gesetzt hat: „Ich will einfach reich sein.“ Dazu verhelfen soll ihm die attraktive, wohlhabende Witwe Camille, die sich gerne mal die Nächte mit jungen Liebhabern verschönert. Doch bei Billy hat sie sich verschätzt, den wird sie nach dem Liebesspiel nicht wieder los, denn er hat, wie bereits gesagt, andere Pläne. Das Drei-Personen-Stück ist prominent besetzt mit Ulrike Frank als Camille, die einem großen Publikum bekannt ist aus der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und Lukas Sauer als Billy, der ebenfalls bei RTL in der Serie „Unter uns“ spielt.

Klar, dass da auch etliche Fans im Publikum sitzen, die gleich bei Sauers erstem Auftritt, bei dem er sich, nur mit einem Handtuch bekleidet, gekonnt in Pose setzt, in Gelächter ausbrechen.

Sein Plan, Camille mit einer Aufnahme der gemeinsam verbrachten Nacht, zu erpressen scheitert, denn die selbstbewusste Frau kontert: „Was du in den Händen hältst, eine schöne Frau mit einem schönen jungen Mann, ist kostenlose Werbung für mich.“ Natürlich ist das nicht der tatsächliche Plan und ganz allmählich entwickelt sich ein Psycho-Spielchen, beim dem es um alte, gut gehütete Geheimnisse in Camilles Leben geht. In dem sehr edel ausgestatteten Wohnzimmer – einige Kunstwerke des brasilianischen Neo-Pop-Künstlers Romero Britto fallen besonders ins Auge – entspinnen sich geschliffene Dialoge voller geistreicher Bissigkeiten, mit denen die Protagonisten sich ihre Sicht der Dinge um die Ohren hauen.

Schade ist, dass Ulrike Frank bei den leiseren Dialogen zumindest in den hinteren Reihen nur sehr schwer zu verstehen ist, sodass der ein oder andere Witz einfach untergeht.

Ist der erste Teil mäßig witzig, nimmt die Inszenierung im zweiten Teil mehr Fahrt auf. Das ist nicht zuletzt dem Wachmann Ted, der sich als Komplize von Billy herausstellt, geschuldet. Der Brite Carsten Hayes verkörpert ihn mit ungelenken Bewegungen, die ihn tollpatschig und eher harmlos wirken lassen. Hinter dieser Fassade ist er aber wild entschlossen und diese Mischung aus Tölpel und hartem Hund wirkt herrlich komisch. So ist diese mit leichter Hand inszenierte Krimi-Komödie insgesamt ein unterhaltsamer Abend – wenn auch mit manchen Längen.