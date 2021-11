Kultur kehrt in die Bürgerhalle zurück

Coesfeld

Was für Aussichten: die Udo-Jürgens-Story, eine Musical-Nacht, ein ABBA-Show, ein Abend mit Sängerin Angelika Milster und zum Auftakt von allem „Die Himmlische Nacht der Tenöre“, die als erstes großes Kulturevent am zweiten Weihnachtstag den Aufführungsreigen in der Bürgerhalle nach der Corona-Pause wieder eröffnen wird.

Von Ulrike Deusch