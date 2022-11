Kunst als Form des Erinnerns

„Wir möchten ein Gesicht zeigen“, erläutert eine Liebfrauenschülerin das Bild, gestaltet mit Asche und verbrannter Kohle. „Gesichter können Emotionen ausdrücken, die man mit Worten oft nicht fassen kann.“ Die Schienen verweisen auf die Deportation ins Vernichtungslager, das entstehende Gitter lässt an Lagerzäune denken. „Wir wollen mit unseren Bildern den Opfern ein menschliches Antlitz und ihre Würde zurück geben“, sagt die Schülerin.

Das Bild ist eine von rund 20 Arbeiten, die knapp 30 Schülerinnen und Schüler der Liebfrauenschule in einem Projekt unter der Leitung der jüdischen Künstlerin Era Freizon und der kunstbegeisterten Schulseelsorgerin Klaudia Dederichs zum Gedenken an den Holocaust gestaltet haben. „Malen gegen das Vergessen“, lautete der Titel des Projekts, in dem die jungen Menschen die Biografien und Schicksale jüdischer Mitbürger aus Coesfeld und Billerbeck studiert und in künstlerischen Ausdruck umgesetzt haben.

Mächtig, mahnend und berührend stehen die riesigen Bildtafeln in der Evangelischen Kirche, wo nach der Feier in der Synagoge die Ausstellung eröffnet wird. Nichts sei so wichtig wie die Erinnerungskultur, damit sich ein Zivilisationsbruch, wie er mit dem Beginn der Judenvernichtung am 9. November begonnen habe, nie mehr wiederhole, sagt Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann zur Begrüßung der zahlreichen Besucher in dem in warmes Licht getauchten Kirchenraum. „Ich freue mich, Sie hier mit Ihrer Inspiratorin Frau Dederichs begrüßen zu können“, wendet sie sich an die jungen Leute.

Familie für Familie, Mensch für Mensch stellen die Schülerinnen und Schüler die Biografien jüdischer Coesfelder und Billerbecker vor, beschreiben die Schwarz-Weiß-Bilder und interpretieren sie. Bemerkenswerte Arbeiten sind entstanden, die mit eindrucksvollen Motiven und Bild-Metaphern auch das Herz des Betrachters erreichen: schwarze Schmetterlinge, Zersplitterungen, dunkle Krähen, gefesselte Hände, Momente der Umarmung, Hinwendung, Liebe, Köpfe im Bauch. Kunst als Form des Erinnerns.

„Die Projektidee war, etwas Unaussprechliches zum Ausdruck zu bringen, zu beklagen und zu erinnern“, sagt Dederichs. Ausgrenzung, Heimatlosigkeit, Verfolgung, Verlust, Tod. „Mein besonderer Dank gilt den Schülerinnen und Schülern, die sich mit den Schicksalen beschäftigt und Emotionen in Kunst umgesetzt haben.“

Zum besonderen Eindruck des Abends tragen Literaturfetzen, Orgel- und Klezmer-Musik sowie der Gesang von Doreen Wittich bei. Am Ende ist es ganz still – dann brandet lang anhaltender Applaus auf für einen sehr besonderen Abend.

Die Ausstellung, die auch die Installation „In Schutt und Asche umfasst", ist bis zum 16. November in der Evangelischen Kirche zu sehen, wechselt dann in die Jakobi-Kirche und kann als Wanderausstellung ausgeliehen werden.