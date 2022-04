Kunterbunt wie bei Pippi Langstrumpf

Projektwoche für 75 Kinder an der Ludgerischule

Coesfeld

Schon von Weitem sind die Kinder auf dem Schulhof der Ludgerischule zu hören. Am Spielewagen ist einiges los. Fynn holt sich den Hüpfstab und springt eine Runde über den Platz, während Jakob beim Kreativkurs sägt. Ein buntes Treiben also – passend zum Motto „Villa Kunterbunt“. Denn diese Woche läuft unter diesem Thema das Ferienprogramm der städtischen Kinder- und Jugendförderung an der Ludgerischule. Es dreht sich alles um Pippi Langstrumpf und ihre bunte und verrückte Art.

Von Franziska Ix