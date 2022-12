Kursprogramm nimmt wieder Fahrt auf

Wenn die Coronazeit der Volkshochschule (VHS) etwas Positives gebracht hat, dann das: „Sie hat die Digitalisierung verstärkt“, sagt Jürgen Rasch, der für die Bereiche Beruf & Medien, Projekte und Sprachen zuständig ist. Die Italienisch-Dozentin weilt schon in ihrem Heimatland? „Kein Problem, wir holen sie online dazu“, gibt Rasch ein Beispiel, was heute möglich ist. Zwar hätten die Tafeln auch schon vor Corona ausgedient und seien durch Whiteboards ersetzt worden, doch nun ist im WBK jeder Raum mit der Hybridtechnik ausgestattet. „Teilnehmer, die noch unsicher sind, können dann von zu Hause dabei sein“, nennt Verwaltungsleiter Andreas Kolm den Vorteil. Insgesamt nimmt das Kursprogramm der VHS langsam wieder Fahrt auf.

Beobachten mit Freude, dass Kurse in der VHS wieder vermehrt stattfinden: (v.l.) Dr. Andreas Büsing (BAMF/Deutsch als Zweitsprache), Jürgen Rasch (Beruf & Medien, Projekte, Sprachen) und Andreas Kolm (Verwaltungsleiter).

Mit Blick auf die Anmeldungen und stattfindenden Kurse spricht Rasch von einer „Teilerholung“. Zum Vergleich: Lag die Ausfallquote der Kurse 2019 nur bei 16 Prozent und die Zahl der durchgeführten Kurse bei 557, fielen diese Werte zwischenzeitlich 2021 auf eine Ausfallquote von 55 Prozent und nur 288 stattgefundene Kurse.

„2021 war der Lockdown länger und wir haben viele Kursleitende gerade im Gesundheitsbereich verloren“, sagt Rasch. Mittlerweile liegt die Ausfallquote (bis Oktober 2022) bei 27 Prozent. Bei den Teilnehmern ist der Stand von 2019 (7633) noch nicht ganz wieder erreicht. Bis Ende Oktober hatten in diesem Jahr 4390 Personen einen VHS-Kurs besucht.

Auch in Zukunft werden Kurse in Hybrid-Form angeboten. Das bedeutet, Teilnehmer können sich auch digital von überall dazuschalten. „Das ist für viele ein Anreiz. Demgegenüber stehen bei manch anderen aber auch Berührungsängste“, meint Kolm.

„Sensationell gut“ sei das Feedback zu den Schulprojekten mit Blick auf die Kooperationen mit fünf Coesfelder Schulen im Feld „Übergang Schule/Beruf“ sowie zum Unternehmensplanspiel „Projekt Zukunft“, das die Gymnasien Heriburg und Nepomucenum in diesem Jahr wieder durchgeführt haben.

Bei „Übergang Schule/Beruf“ ist das Ziel der ganztägigen Veranstaltungen „neben der Kompetenzvermittlung auch die Selbstsicherheit der Schüler zu erhöhen“, erklärt Rasch. So berichten die Schüler in den Feedback-Videos, gelernt zu haben „wie vielseitig Kommunikation sein kann“ und loben die „praktische Herangehensweise“.

68 Kurse mit 860 Schülern und 841 Unterrichtsstunden haben in diesem Bereich in diesem Jahr wieder stattgefunden. „Das Projekt macht seit Jahren unfassbar Spaß“, findet Projektleiter Christian Michels und seine Kollegin Michaela Vorholt fügt hinzu: „Es ist immer wieder spannend, wie kreativ, vielfältig und offen die Schülerinnen und Schüler sind.“

Dem kann sich auch Jürgen Rasch nur anschließen: „Es ist eine Freude zu sehen, wie sich die Jugendlichen in der Kürze der Zeit entwickeln.“ Daran will die VHS auch in den kommenden Jahren weiter festhalten.