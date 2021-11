Kurzweiliges Mitmach-Konzert

Juri, den Kindern bestens bekannt aus dem KiKA, überzeugt mit seiner erfrischend-lockeren Art und macht die kleinen Zuschauer im Handumdrehen zu einem Teil der Inszenierung. Gleich zu Anfang fordert er sie auf, mit ihrer Fantasie einen Hexenwald entstehen zu lassen.

Sie imitieren Windgeräusche, Vogelgezwitscher und Tiere, die im Unterholz rascheln, und schon ist man mitten im Geschehen. Sanft intoniert das Orchester unter Leitung von Rodrigo Tomillo die poetischen Leitmotive der Oper, und im Wechsel von Erzählung und Musik entsteht eine ganz eigene Spannung.

Tetzlaff erzählt vom Leben der armen Holzfällerfamilie, von Hänsel, der Besen binden muss, und Gretel, die Strümpfe strickt, die der Vater dann in der Stadt verkauft. Herrlich, wie er sich beschwingt zu den Klängen des Fagotts auf den Weg macht. In einer zeitgemäßen Sprache nimmt er sein Publikum mit in die Hütte, wo Hänsel und Gretel sich um einen Milchkrug streiten oder in den Wald, wo die beiden sich verlaufen und behütet vom Sandmännchen und guten Geistern die Nacht verbringen.

Die Kinder im Saal drehen sich im Kreis zu der Melodie „Brüderchen, komm tanz mit mir“, lösen das Rätsel vom „Männlein im Walde“ und recken und strecken sich gemeinsam mit Hänsel und Gretel beim Aufwachen.

Spannend wird es natürlich beim Hexenritt, den das Orchester mit großem Pomp zu Gehör bringt. Juri verwandelt sich dazu in die gruselige Hexe, die auf dem Besen über die Bäume fliegt. Die kleinen Zuschauer fiebern emsig mit, halten sich erschrocken die Hand vor den Mund, wenn die Hexe auftaucht, freuen sich aber auch über die Leckereien des Lebkuchenhauses. Dank Juri wird es nie allzu lange gruselig, und gemeinsam mit dem Orchester feiern alle das schwungvolle Hexenfeuerwerk, als Gretel die Hexe mit einem „gewaltigen Tritt in den Popo in den Ofen befördert“.

Nach einer Stunde ist dieses gelungene Familienkonzert, das auf wunderbar spielerische Weise nicht nur die Kinder an klassische Musik heranführt, zu Ende, und es gibt für alle Beteiligten einen kräftigen Applaus.