Ladenkonzerte locken in die Geschäfte

COESFELD

Im März locken die Klänge von lokalen Musikerinnen und Musikern in ungewöhnliche Konzertlocations in der Coesfelder Innenstadt. Drei Geschäftsinhaberinnen laden an jeweils einem Abend zum Ladenkonzert in ihr Geschäft ein. Besucherinnen und Besucher sind willkommen, um die besondere Atmosphäre zu genießen, zuzuhören, nette Menschen zu treffen und um Neues zu entdecken. Die Geschäftsleute überraschen ihre Gäste am Konzertabend mit etwas Besonderem und freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.