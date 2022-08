Lamberti-Gemeinde stellt sich der Kritik

Coesfeld

(ds). Die Kirchengemeinde St. Lamberti lädt alle Interessierten am Montag (8. 8.) um 19 Uhr zu einem Gesprächsabend zu den durch die Berichterstattung in unserer Zeitung bekannt gewordenen Missbrauchsfällen ein. Er findet in der St.-Jakobi-Kirche statt.