„Lasst uns zusammenhalten!“

Coesfeld

Immer wieder rinnen Tränen über ihre Wangen, die Stimme stockt, als Narges Hosseini vom Schicksal ihrer Landsleute erzählt. Zwölfjährige Mädchen würden aus den Häusern geholt, vergewaltigt und zwangsverheiratet. „Ich bin selber 15“, sagt sie. „Du wirst nicht respektiert, nur weil du eine Frau bist“, klagt sie die Taliban an, aber auch die internationale Gemeinschaft, die tatenlos zuschaut: „Was ist das für eine Welt?“ Sie sei froh, in Deutschland in Sicherheit zu sein, hat aber auch hier schon negative Erfahrungen gemacht: „Ich werde in der Klasse ausgelacht.“ Es ist die wohl eindrucksvollste und gleichzeitig bedrückendste Rede, die bei der Kundgebung am Samstag auf dem Markt gehalten wird – zum Abschluss eines Demonstrationszuges durch die Innenstadt.

Von Detlef Scherle