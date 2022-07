Läuferherz hofft auf viele Spenden

(sk). Morgen fällt der Startschuss zum elften Münsterland-Sternlauf zugunsten der Kinderkrebshilfe. Dabei tangiert dieser auch die Kreisstadt. Kurzentschlossene können sich ganz spontan diesem Sponsorenlauf anschließen. Der Startschuss ist am Samstag (30. 7.) um 9 Uhr an der St.-Otger-Kirche in Stadtlohn.

Morgen werden Läufer, in fünf Städten startend, das Münsterland erobern. Ziel ist es, die Kinderkrebshilfe am Uni-Klinikum in Münster finanziell zu unterstützen. Dieser Sternlauf ist ein im Münsterland einzigartiges Lauf-Event, das über die Landesgrenze hinaus bekannt ist.

Etliche Mitstreiter, darunter eine Gruppe vom SuS-Stadtlohn sowie Läufer aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung (Gescher, Hochmoor, Coesfeld, Osterwick) haben ihre Teilnahme bereits zugesichert. Statt eines Startgeldes hoffen die Organisatoren vom Verein Läuferherz e.V. auf großzügige Spenden für die Kinderkrebshilfe am Klinikum Münster.

Am Ende werden die Teilnehmer zeitgleich auf dem Campus in Münster eintreffen. Einige Läufer haben sich vorgenommen, die gesamte Strecke, also rund 70 Kilometer von Stadtlohn bis Münster zu laufen.

Bei den Organisatoren laufen derzeit „die Drähte heiß“ sagt Richard Gevers aus Stadtlohn. Er ist Koordinator der „Route West“, die am Samstag in Stadtlohn startet und somit hier verantwortlich. Die Läufer starten um 9 Uhr an der St.-Otger-Kirche, laufen weiter über Almsick nach Gescher, wo sie von der Kolpingsfamilie gegen 10.30 Uhr erwartet und mit Erfrischungen und kleinen Energiepaketen versorgt werden. Die nächsten Wechselpunkte sind an der St.-Antonius-Kapelle in Tungerloh (11.15 Uhr), an der Herz-Jesu-Kirche in Goxel (12.10 Uhr), dem Marktplatz (Lamberti-Kirche) in Coesfeld (12.50 Uhr) sowie am Kloster Gerleve (13.50 Uhr).

Jedem Läufer steht es frei, sich an dem einen oder anderen Wechselpunkt anzuschließen oder sich auszuklinken“, so Gevers. Gelaufen wird in mäßigem Tempo, erklärt er weiter. Wir hoffen und zählen auf jeden Mitläufer“, sagt Organisator Jürgen Jendreizik, der den Sternlauf zum elften Mal organisiert. Auch spontane Anmeldungen an den Wechselpunkten sind möglich, so Staffelführer Gevers und hofft auf eine gut gefüllte Spendendose. Der organisierende Verein Läuferherz e.V. konnte in den vergangenen Jahren rund 150 000 Euro an Spendengeldern der Kinderkrebshilfe am UKM Münster überreichen und somit den an Krebs erkrankten Kindern und deren Familien Hilfe und Unterstützung zukommen lassen. Informationen und Anmeldemöglichktein gibt es auf der Website.

Auch Nichtläufer, die sich angesprochen fühlen, können ihre Spende auf das Konto DE97 4005 0150 0135 8520 überweisen oder an den Wechselpunkten direkt abgeben. | www.muensterland-sternlauf.de