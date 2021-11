Laumann rechnet mit seiner Partei ab

Ein Jahresabschluss des CDU-Ortsverbands ist normalerweise ein gemütlicher Abend. Mitgliederehrungen hier, warme Worte da, dazu Schnittchen und Bier. Die ganz großen Debatten werden da selten ausgefochten. „Das ist kein hochpolitischer Abend“, kündigte dann auch Gastgeber Willi Korth an. Dass es nicht zu gemütlich und unpolitisch wurde, lag vor allem am Gastredner im Gasthof Zum Coesfelder Berg.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann gilt zwar als gesellig, aber auch als Freund klarer Worte. Und er lebt im Krisenmodus: Von der Corona-Krise im Land zur CDU-Krise, dazwischen musste er für Schadensbegrenzung in eigener Sache sorgen, weil er mit einem flapsigen Spruch („Impfen statt Golfen“) die Ärzteschaft gegen sich aufgebracht hatte. Nach warmen Worten zur Verabschiedung seines langjährigen Wegbegleiters Heinz Öhmann in den Ruhestand, geriet seine Abrechnung mit der eigenen Partei umso schonungsloser.

Diese spiegele nicht mehr die Bevölkerung in ihrer Vielfalt wider. „Da haben wir ein dickes Problem“, so Laumann. Denn in der Bundestagsfraktion, wo früher auch Landwirte und Handwerker gesessen hätten, seien nun Juristen tonangebend. Und: „Mir kann keiner erzählen, dass man keine jungen Frauen für Politik begeistern kann. Die anderen haben sie, wir haben sie nicht.“ Und solange die Junge Union sich vor allem als Nachwuchs der Wirtschafts-Lobby verstehe, brauche man sich nicht wundern, wenn die Partei junge Leute anziehe, die sich die Taschen vollmachen wollen. „Wo sind wir denn hier?“, brüllt er in Richtung Publikum.

Ach ja, in Coesfeld. Die Zustände, die er in den Schlachthöfen angetroffen habe, seien nicht in Ordnung, auch jetzt noch nicht. Man leiste sich Frauenbeauftragte und Ausländerbeauftragte – und lasse gleichzeitig solche Arbeitsbedingungen im eigenen Land zu. „Und alle schauen weg.“

Eine Volkspartei könne die CDU nur bleiben, wenn sie sich auch für die Belange der Putzkraft interessiere. „Und nicht nur für den Bankdirektor.“ Nicht nur für den, der Eigentum habe, sondern auch für den, der noch dazu kommen wolle. Es könne doch nicht sein, dass sich die Partei nicht für bezahlbares Wohnen interessiere und gegen einen höheren Mindestlohn ankämpfe. Oder dass das Thema Klima, als Bewahrung der Schöpfung eine ur-christliche Kernkompetenz, von anderen besetzt werde. „Im Wahlkampf haben wir null eigene Themen gesetzt.“ Jeder Satz wie eine schallende Ohrfeige.

Fast wie ein Linker klingt Laumann, wenn er das Streben nach Wachstum kritisiert. „Wollen wir einen Mittelstand oder nur noch Angestellte von Kapitalgesellschaften?“ Die CDU müsse wieder Menschen aus unterschiedlichen Erfahrungswelten zusammenbringen. Mit den „Werten der Union“ als Bindeglied. „Sonst sind wir austauschbar.“ Deshalb sei nicht nur ein personeller Neuanfang nötig, sondern auch ein programmatischer.

So schonungslos er den Zustand seiner Partei kritisiert, so gnädig beurteilt er sein eigenes Pandemiemanagement. Man habe vielleicht nicht alles richtig gemacht, aber jeder solle sich fragen, in welchem Land er die letzten zwei Jahre lieber verbracht hätte als in Deutschland. „Mir fällt nicht mal ein anderes Land als NRW ein.“ Auf die Pandemie sei man völlig unvorbereitet gewesen. „Wir hatten ja nicht mal Masken.“ Deshalb habe er Masken für 9,60 Euro pro Stück geordert. „Das war Schwarzmarkt.“

Und in Schnapsbrennereien habe man Desinfektionsmittel hergestellt. „Um den Schnaps hat es mir leid getan.“ Zu seinem Glück ist noch etwas übrig geblieben. Nach seiner Rede gönnt er sich ein Fläschchen Coesfelder Ochsenblut. Auf dass es doch noch gemütlich wird. | Kommentar