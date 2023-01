Leere Stadtkasse für Immo-Mike

Das streng gehütete Geheimnis ist gelüftet: Mike Brinkmann heißt der neue Prinz der Karnevalsgesellschaft Die-La-Hei. Sichtlich genießt der 45-Jährige das Bad in der Menge, als er mit seiner Ehefrau Steffi und den beiden Söhnen Mats und Oskar durch die Bürgerhalle schreitet. Die-La-Hei-Präsident Jochen Hunke-möller wartet geduldig, bis der neue Prinz nach all den Umarmungen und Glückwünschen auf die Bühne gelangt. Der Bankkaufmann und Immobilienspezialist lässt sich Zeit, diese Momente zu zelebrieren.

Riesengroß ist die Freude bei der Narrenschar, nach der Corona-Zwangspause endlich wieder gemeinsam feiern zu dürfen. Unter dem Motto „Die-La-Hei – das Musical“ erlebt das Publikum im bis auf den letzten Platz besetzten Saal einen unvergesslichen Abend mit dem „König der Löwen“, dem „Starlight Express“ und vielen Überraschungen.

Überwältigend ist der Jubel für den Elferrat und die Die-Ladies, denn sie sorgen für Gänsehaut-Momente, als sie als Simba, Nala, Zazu, Timon, Pumbaa und ihren Gefährten die Bühne erobern und „Hakuna Matata“ erklingt. Dank gilt den Grünen Funken aus Rheda-Wiedenbrück, die all die wunderschönen Kostüme zur Verfügung gestellt haben.

Für tosenden Applaus sorgen auch die Senatoren mit ihrem neu interpretierten Starlight-Express. Nicht nur auf Rollschuhen, sondern auch mit Elektrorollern, Rollatoren und Elektrorollstühlen rasen oder schleichen sie umher.

Die Jugendtanzgarde begeistert mit ihrem Schautanz über die Zahnfee. Die Garden präsentieren mit den Altstadtfunken eine geheimnisvolle Schwarzlichtshow, unterlegt mit bekannten Musical-Hits. Die 1. Große Tanzgarde zeigt Akrobatik in neuen feschen Uniformen. „Heiter bis wolkig – der helle Wahnsinn“ lautet das Motto der Juniorentanzgarde, die in Regen- und Wolkenkostümen einen Tanz der Extraklasse präsentiert. Damit haben sich die Tänzerinnen für die Norddeutsche Meisterschaft qualifiziert, gibt der Die-La-Hei-Präsident voller Stolz bekannt.

Comedian Markus Krebs begeistert das Publikum mit seinen Witzen, die er in eine Hitliste einsortiert. „Bierschaum ist mein Lippenstift“ steht auf seinem T-Shirt geschrieben. Er verpflichtet Bürgermeisterin Eliza Diekmann, nach seinem Auftritt eine Zugabe zu fordern, Diese kommt der Bitte natürlich gerne nach. Schließlich hat sie gerade eben erst die Macht an die Narrenschar abgeben müssen. Denn sie hat dem neuen Die-La-Prinzen den Rathaus-Schlüssel aushändigen müssen.

Dafür hat sie ihm allerdings im Gegenzug einen Karton voller nicht erledigter Akten, ein dickes Fell in Form einer Decke, eine Sitzungsglocke und eine leere Stadtkasse in Form einer leeren Geldkassette überreicht und sich danach in den Urlaub verabschiedet. Erster Beigeordneter Thomas Backes brilliert auf der Bühne als Kellner.