Lehrstunde über die Kraft des Waldes

Der Wald ist ein Ort, der auf viele Menschen eine besondere Faszination ausübt. Ein Lebensraum, in dem man Ruhe sucht, sich mit der Natur verbunden fühlt. In einen der größten und bekanntesten Wälder Deutschlands, den Nürnberger Reichswald, der als Wiege der deutschen Waldkultur gilt, nimmt die Autorin Klara Jahn in der Stadtbücherei im Rahmen des Treffpunkts Literatur eine leider sehr überschaubare Zahl an Zuhörerinnen mit. Schade, denn die Lesung der gebürtigen Österreicherin, die seit 20 Jahren in Frankfurt lebt, fasziniert ebenso, wie ihre einführenden und die gelesenen Stellen verbindenden Erläuterungen.

Klara Jahn ist eines von mehreren Pseudonymen der bekannten Bestsellerautorin Julia Kröhn, die es als Historikerin liebt, tief in ihre Geschichten einzutauchen. Durch die Pseudonyme ist sie thematisch nicht auf ein Genre festgelegt, sondern kann ihre Kreativität breit streuen. Steht Klara Jahn auf dem Cover, sind es naturverbundene Geschichten. „Ich habe als Kind viel im Wald gespielt, mich als Historikerin aber bisher nicht mit dem Wald beschäftigt, bin dann auf faszinierende Ereignisse aus dem 14. Jahrhundert gestoßen“, erklärt sie. In dem Roman „Das Lied des Waldes“ verknüpft sie zwei Zeitebenen.

In der Gegenwart will die Großstädterin Victoria, die sich in einer Lebenskrise befindet, das Forsthaus ihrer verstorbenen Eltern im Reichswald verkaufen und stößt dabei auf alte Aufzeichnungen. Darin geht es um Anna Stromer, eine historische Figur, die sich bereits im Mittelalter für den Schutz des Waldes eingesetzt hat. „Ich erzähle die Geschichte aus der Perspektive eines achtjährigen Mädchens und nicht aus der eines großen mächtigen Mannes, denn es ist schade, dass Frauen in der Geschichte oft nur als Fußnoten vorkommen“, erklärt Kröhn. Die kleine Anna ist nach dem frühen Tod der Mutter traumatisiert. Als ihr Vater sie zu einer heilsamen Quelle im Wald bringen will, verirrt sie sich zwischen den als gewaltige Riesen wahrgenommen Bäumen und anderen von ihrer Fantasie vorgegaukelten bedrohlichen Wesen und findet nicht mehr zurück zur Kutsche.

Sie stößt auf die Zeitlerin (Imkerin) Barbara, die ihr hilft, im Wald zu überleben. Die Autorin beschreibt sehr poetisch ihre Erlebnisse im Wald und liest mit großer Ruhe und viel Einfühlungsvermögen, sodass man ihr wunderbar zuhören kann und sich gebannt in die Geschichte ziehen lässt. Sehr interessant sind ihre eingefügten Erläuterungen, die zeigen, dass der (Ur)Wald im Mittelalter ein unzivilisiertes Niemandsland war, der aber auch damals schon ausgebeutet wurde. Die Menschen nahmen, was sie brauchten, ohne etwas zurückzugeben. Annas Onkel Peter hat 1368 zum ersten Mal eine künstliche Waldsaat ausgebracht, also eine Art Forstwirtschaft betrieben. So wird diese Lesung zu einer spannenden und informativen Lehrstunde über die Kraft und Bedeutung des Waldes.