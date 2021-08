Leichtes Korn senkt den Ertrag

Kreis Coesfeld

Sorgfältig aufgereiht liegt das geschnittene Stroh auf dem Acker, den die Familie Schering aus Goxel in Stevede bewirtschaftet. Während der Trecker über die sogenannten Schwaden fährt, nimmt die angehängte Ballenpresse das Stroh auf und spuckt nach kurzer Zeit einen mit Kunststoffgarn fest verzurrten Quader aufs Feld. Marcel Uesbeck hält an und springt vom Traktor. „Wir haben für die Strohernte in diesem Jahr nur ein kurzes Zeitfenster“, sagt der Ortslandwirt gut gelaunt trotz der vielen Arbeit an diesem späten Mittwochnachmittag. Während das Stroh ungeachtet des wechselhaften Wetters von guter Qualität ist, habe man sich von der Getreideernte mehr versprochen. „Die war letztendlich doch eher durchschnittlich, sogar etwas schlechter als 2020“, bilanziert Uesbeck.

Von Florian Schütte