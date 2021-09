Leiterin stellt ein Ultimatum

Schon drei Jahre dauert die Diskussion an. Am kommenden Mittwoch soll nun im Kulturausschuss eine Vorentscheidung fallen, ob die Stadt Coesfeld das bisher von einem Verein ehrenamtlich geführte Puppen- und Spielzeugmuseum an der Walkenbrückenstraße übernimmt. Die Verwaltung empfiehlt der Politik, „Nein“ zu sagen, und begründet das vor allem mit den Richtlinien zur Übernahme solcher Sammlungen, die der Stadtrat festgelegt hat, und mit hohen Folgekosten. In der Politik wird kontrovers diskutiert. Am kommenden Montag tagen die Fraktionen. Die CDU hat sich schon auf die Ablehnung der Übernahme festgelegt. Ihre sachkundige Bürgerin Rosemarie Niemeier, die kurzfristig auch Mitglied des Vereins geworden ist, hatte im Juni überraschend noch eine Lösung angedeutet, wie das Museum doch noch ehrenamtlich weitergeführt werden könnte – Details dazu nannte sie aber bislang nicht. „Ich werde dazu auch am Mittwoch nichts sagen“, kündigte sie auf Nachfrage unserer Zeitung an. Jetzt wolle sie erst einmal abwarten, wie der Rat beschließt.

Museumsleiterin Marlene Langehanenberg, die die weit über Coesfeld hinaus geschätzte Sammlung von Anfang an mit aufgebaut hat und der nach eigenen Angaben auch ein Großteil der Ausstellungsstücke gehört, ist verärgert über die CDU und die Verwaltung. Auf Nachfrage wollte sie vor Mittwoch nichts mehr dazu sagen. Gleichwohl hat sie im Namen des Vereins im Vorfeld der Sitzung einen auch der AZ vorliegenden Brief an die Fraktionen verschickt, in dem sie auf ein Ultimatum hinweist: „Meine Bereitschaft, die 359 Teile im Museum aus meinem Eigentum der Stadt zu schenken, endet mit dem 26.11.2021.“ Genau zwei Jahre, nachdem sie das der Verwaltung mitgeteilt habe. Sie werde ihre Exponate dann von einem Auktionshaus abholen lassen. Weil es sich dabei um den Kern der Sammlung handelt, werde es dann „in Bedeutungslosigkeit versinken“, prophezeit sie. „Für mich persönlich ist die Zeit des Herumeierns abgelaufen“, stellt sie klar. Und: „Statt Unterstützung und Wertschätzung von der Stadtverwaltung und Politikern zu erfahren, werden uns Geringschätzung und Ignoranz zugemutet. Es ist eine Schande, wie in Coesfeld mit über Jahrzehnte ehrenamtlich Tätigen umgegangen wird!“

Namentlich kritisiert sie in dem Brief die städtische Fachbereichsleiterin Dr. Mechtilde Boland-Theißen, der sie parteiisches Verhalten und Inkompetenz bezüglich der Bewertung des Museums vorwirft, und Niemeier, die nicht für den Verein sprechen könne und der bereits nahegelegt worden sei, wieder auszutreten. Die Verwaltung, so ihr Vorwurf, habe den nun entgegenstehenden Kriterienkatalog noch schnell beschließen lassen, nachdem klar war, dass der Verein die Übernahme durch die Stadt anstrebt. Die Verwaltung habe „durchgehend nach Gründen gesucht, wie man eine Übernahme ablehnen kann“.