Letter Schützen setzen auf Konstanz

Nach dem Ausfall der Versammlung in 2020 durfte der 1. Vorsitzende Alfred Hörbelt wieder viele Mitglieder im Hause Zumbült willkommen heißen. Darunter auch das mittlerweile langjährige Königspaar Fabian Reith und Katrin Reuver.

Hörbelt erinnerte zu Beginn der Versammlung in einer Schweigeminute an alle verstorbenen Mitglieder der beiden letzten Jahre und überließ dann sehr schnell dem Schriftführer Martin Gottheil das Wort. Er rief mit dem Protokoll der Versammlung 2019 und den Geschäftsberichten 2020 und 2021 noch einmal die beiden vergangenen Jahre in Erinnerung. Coronabedingt fielen viele Veranstaltungen und die Schützenfeste aus, sodass seine Berichte teils sehr kurzgefasst waren, heißt es im Pressetext des Schützenvereins.

Im Anschluss berichete der Kassierer Christoph Schemmer in anbetracht der Lage von einer weiterhin konstanten Mitgliederzahl (circa 850) und einer sehr guten Finanzlage in den Pandemiezeiten. Die wurde dem Verein auch vom turnusmäßigen ausscheidenden Kassenprüfer Lukas Seggewiß bestätigt. Für ihn wählte die Versammlung das Mitglied Dennis Püth zum neuen Kassenprüfer.

Einen großen Punkt in der Tagesordnung bildete dann der Punkt „Wahlen zum Vorstand“. Durch den Ausfall der Generalversammlung in 2020 standen viele Vorstandsmitglieder in diesem Jahr zur Wahl. Ohne Gegenstimmen wurden der 1. Vorsitzende Alfred Hörbelt, der 2. Vorsitzende Frank Elsbecker, die Beisitzer Wolfgang Deitmer-Pohlmann, Stefan Freitag, Frank Gröver, Reinhard Elsbecker, Stefan Schemmer und Paul Uckelmann wiedergewählt. Einzig beim Schriftführer gab es eine Veränderung. Der bisherige Beisitzer Andreas Beier übernimmt den Posten von Martin Gottheil, der nach 13 Jahre in dem Amt die Aufgaben weitergibt, teilt der Schützenverein weiter mit. Allerdings steht er auch in Zukunft dem Vorstand als Beisitzer zur Verfügung.

Im Anschluss gab der 1. Vorsitzende noch einen Ausblick auf das Jahr 2022 und das hoffentlich wieder stattfindende Schützenfest. Alles soll wie im Jahr 2019 durchgeführt werden, sodass sich die Besucher wieder auf den Biergarten am Samstagabend und das Kinderschützenfest freuen dürfen, versprach Hörbelt.

Zum Abschluss des Abends gab Hörbelt dann noch die nächsten Termine bekannt. Das fünfjährige Königstreffen findet am 26. März 2022 im Hause Zumbült statt, alle Mitglieder dürfen sich auf den Bataillonsabend am 21. Mai 2022 auf dem neu gestalteten Festplatz freuen, das Schützenfest wird vom 16. bis 18. Juli gefeiert und der 30. Juli 2022 steht ganz im Zeichen des Schützenfestes mit der Partnergemeinde in Plerguer.