Letteraner drängen auf Kita-Plätze

Der Kita-Platz war fest eingeplant, um im nächsten Winter wieder arbeiten gehen zu können. Und weil sie als Springerin zwischen Nottuln, Billerbeck und Rorup pendeln muss, hilft ihr auch ein Platz in Coesfeld wenig. Neben der verlorenen Zeit sei das auch ein finanzielles Problem. Ein 30-Stunden-Job lohne bei dieser Fahrerei kaum noch. „Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen“, so die Letteranerin.

„Es ist nicht richtig, uns so alleine stehen zu lassen“, sagt sie. Mit vielen anderen Müttern habe sie sich ausgetauscht. Zu wenig, so die einhellige Meinung, werde für junge Familien getan. Und angesichts der neuen Baugebiete komme das Problem auch nicht überraschend. „Das war doch in Lette nicht erst seit gestern bekannt.“

Die Stadt hatte zunächst auf einzelne freie Plätze in Coesfeld verwiesen. Damit sei der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz gewahrt. Doch viele Letteraner Eltern, wie Daniela Langener, erwarten eine Betreuung im Ortsteil.

„Das kann ich absolut nachvollziehen“, sagt der Beigeordnete Christoph Thies. „Wenn man in Lette wohnt und in Dülmen arbeitet, ist ein Platz in Coesfeld alles andere als ideal.“ Natürlich habe man angesichts der Baugebiete von einem höheren Bedarf ausgehen müssen, aber von der Zahl der U3-Meldungen sei die Stadtverwaltung dennoch überrascht worden. Viele Kinder unter einem Jahr seien dazugekommen. „Das war so nicht planbar.“

„Seit Jahren ist die Situation im Ortsteil Lette angespannt und hat sich gerade in den letzten Monaten durch Zuzug (u. a. von Flüchtlingsfamilien) noch mal zugespitzt“, heißt es in einem Bericht der Stadtverwaltung an den Jugendhilfeausschuss. Allein zwischen Oktober und Februar seien 35 Kinder unter sechs Jahren dazugekommen.

12 der 27 Letteraner Kinder haben inzwischen einen Platz in Coesfeld. Für die restlichen 15 arbeite die Stadt nun an Lösungen vor Ort, so Thies. Zum einen gebe es Gespräche mit der Kirchengemeinde über eine Neuordnung der Gruppen. So ließen sich über eine Umplanung der Gruppen vielleicht noch einige Kinder in der Kita St. Marien unterbringen.

Und zum anderen werde auch die Einrichtung einer Großtagespflege geprüft, in der mehrere Tagesmütter die Kinder an einem zentralen Ort betreuen. Genau dieser sei dabei aber noch unklar, denn noch laufe die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten.

Wenn es an Personal mangeln sollte, gäbe es schon eine Freiwillige: „Ich gebe gene meinen Job auf, um mit anderen Eltern die Kinder zu betreuen, wenn die Stadt zahlt und die Räumlichkeiten stellt“, sagt Daniela Langener.