Letteranerin stolpert über Python im Bad

Lette

(krk). Wenn es um Schlangen geht, dann ist Klaus Dahms gefragt. Beim Kreis Coesfeld ist der Letteraner zuständig zum Beispiel für Exoten und Wildtiere und der Mann, den man anruft, falls eine Schlange eingefangen werden muss. Gesehen hat er also schon einige – aber noch nie ein so großes Exemplar wie die weiß-gelbe Python, die er in der Nacht zu Freitag in Dülmen fing. Mehr als drei Meter lang und rund 24 Kilogramm schwer sei die Würgeschlange, berichtet Dahms.