Lichter aus beim Lichtersamstag

Der Lichtersamstag mit seiner bunten Licht- und Lasershow ist eines der Höhepunkte im Kalenderjahr der Stadtfeste. Die gestiegenen Energiepreise sorgen allerdings dafür, dass die Veranstaltung in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden wird: Die Lichtershow wird es nicht geben. Auch das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung, die für heimelige Atmosphäre in der dunklen Jahreszeit sorgt, steht auf der Kippe. Alternativen seien laut Stadt in Planung.

Bunte Lichter tanzen über den Marktplatz, die Gebäude sind in helle Farben getaucht und in der Stadt herrscht eine heimelige Atmosphäre: das ist der Lichtersamstag. Das Fest soll es auch in diesem Jahr geben – aufgrund der Energiekrise aber ohne die Licht- und Lasershow.

Klar ist für Bürgermeisterin Eliza Diekmann: „Der Lichtersamstag wird stattfinden mit all seinen bekannten Acts und Bühnen“, stellt sie klar. Genauso klar ist allerdings auch, dass in diesem Jahr keine bunten Lichter über die Köpfe der Besucher auf dem Marktplatz tänzeln und die Gebäude nicht in bunten Farben illuminiert werden. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing Verein habe sich die Verwaltung für diesen Schritt entschieden, der auch Symbolik haben soll. Denn: „Jeder ist dazu angehalten, Energie zu sparen und Beleuchtungen auszuschalten. Mit der Absage unserer Lichtshow möchten wir ein Zeichen setzen in Zeiten, in denen die Energiepreise viele ans Limit bringt“, schildert die Bürgermeisterin auf AZ-Nachfrage. Sie spricht von einer „Stromverschwendung“, der mit der ausgefallenen Show begegnet werden soll. „Es ist ein Hohn, wenn eine Stadt in diesen Zeiten eine große Lichtshow veranstaltet“, unterstreicht Diekmann.

Nichtsdestotrotz soll der Lichtersamstag seine Strahlkraft über die Grenzen Coesfelds hinaus nicht verlieren. „Wir befinden uns aktuell in der Erarbeitung eines abgewandelten Konzeptes“, erklärt Diekmann. Der Markplatz soll demnach weiterhin in Szene gesetzt werden. „Wir möchten viel mit Kerzenschein und Feuer arbeiten.“ Auch das könne für eine gemütliche Stimmung zum Auftakt der Weihnachtszeit sorgen. Die Stadt befinde sich dazu in Gesprächen mit dem Ordnungsamt und der Feuerwehr.

Fraglich ist aktuell noch, ob die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt wird. Das sei laut Diekmann ein zweischneidiges Schwert: Einerseits sei man mit Umstellung auf LED-Beleuchtung schon gut aufgestellt und gerade als Kreisstadt wolle man den Besuchern „einen besonderen Charakter der Stadt“ vermitteln. Andererseits wiegt auch hier das Argument der Energiepreise schwer. Die Stadt will dazu ein „alternatives Gesamtkonzept“ an den Tag legen, dessen Erarbeitung sich noch in den Anfängen befinde. Was könnten Alternativen sein?

„Schön fände ich, wenn vor jedem Geschäft ein großes Windlicht steht. Da müssten aber alle mitmachen – und nicht nur jeder zehnte Händler“, erklärt die Bürgermeisterin die Ganzheitlichkeit. Klappt das nicht und die Beleuchtung wird nach wie vor über Straßen und an Plätzen angebracht, „werden wir sie auf keinen Fall so lange in den Januar hinein hängen lassen“.