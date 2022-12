Lichterfahrt: „Wir können starten“

Es klappt nun doch: Die Lichterfahrt durch Coesfeld findet statt. Am Samstag (10.12.) startet sie um 17 Uhr in Harle und verläuft durch Coesfeld bis nach Goxel, wo die Tour um etwa 20 Uhr enden soll. „Eigentlich hatten wir wegen der bürokratischen Hürden zunächst abgesagt“, berichtet Sven Hermanns vom Organisationsteam der Landwirte. In Lette fiel voriges Wochenende bereits die geplante Lichterfahrt aus.

Die Lichterfahrt in Coesfeld findet am Samstag nun doch statt.

Am Donnerstagnachmittag ruderten die Landwirte für die Coesfelder Tour nach einem Gespräch mit Bürgermeisterin Eliza Diekmann dann zurück. „Es ist alles geklärt“, freut sich Sven Hermanns. „Wir können starten.“

Zuvor erlebten die Landwirte ein behördliches Hin und Her. Das Problem: Mit den üblichen grünen Kennzeichen dürfen die Trecker nur raus, wenn die Fahrt einem landwirtschaftlichen Zweck dient. Schwarze Kennzeichen haben aber nur wenige Bauern und die Nummernschilder wären auch nicht so schnell ohne weiteres zu bekommen.

Nun werde die Lichterfahrt, wie auch in anderen Orten, als eine Fahrt anerkannt, die dem landwirtschaftlichen Zweck diene. Die Genehmigung liegt vor. Das bestätigt auch Bürgermeisterin Diekmann gegenüber unserer Zeitung. „Da gibt es nicht nur schöne Lichter zu sehen, sondern auch Informationen zur Landwirtschaft“, erklärt sie. Hermanns freut sich über den Einsatz der Bürgermeisterin und hofft nun auf eine schöne Fahrt sowie genügend Mitstreiter.

Zusammen mit Thomas Espelkott organisiert er den Umzug wieder unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung - Ohne Bauern geht es nicht.“ Anfangs in der Pandemie entstanden, um Abwechslung und Licht in die dunkle Zeit zu bringen, soll in diesem Jahr der Fokus ein anderer sein. „Wir wollen auf Probleme in der Landwirtschaft aufmerksam machen.“ So seien sie zum Beispiel verpflichtet 20 Prozent weniger Dünger auszubringen. Wichtig sei den Bauern, Verständnis bei den Zuschauern zu wecken. „Mal sind wir die Verseucher der Natur und wenn wir jetzt mit den Treckern losziehen, ist wieder heile Welt“, beschreibt er den schwierigen Spagat. Entsprechende Banner mit politischen Statements seien auch möglich. „Da kann jeder Landwirt seiner Kreativität freien Lauf lassen.“

Auch Landwirte aus dem Ahrtal werden erwartet, so Sven Hermanns. Durch seinen ehrenamtlichen Einsatz dort vor Ort nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr seien viele Freundschaften entstanden. Noch immer helfe er dort aus.

Lichterfahrt-Route

Start ist um 17 Uhr beim Harler Schützenfestzeltplatz; dann: Daruper Straße, Druffels Weg, Dülmener Straße, Bahnhofsstraße, Alte Münsterstraße, Große Viehstraße, Marienring, Neustraße, Hengtering, Hengtestraße, Borkenerstraße, Reiningstraße, Am Tüskenbach, Rekener Straße, Schlesienstraße, Steveder Weg, Rekener Postweg, Heideweg, Tütenkuhlenweg, Witte Sand (etwa 20 Uhr).