Lieferengpässe und hohe Nachfrage

Mehrwegpflicht in Coesfeld kommt nach einem Monat gut an

Coesfeld

Guido Volmer ist noch immer etwas erstaunt. „Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass unsere Kunden das so gut annehmen“, sagt der Inhaber der gleichnamigen Metzgerei. Seit Beginn des Jahres gilt die Mehrwegpflicht auch in Coesfeld. Alle Betriebe, die Speisen und Lebensmittel verkaufen, mehr als fünf Mitarbeiter beschäftigen und über eine Fläche von mehr als 80 Quadratmetern verfügen, sind dazu verpflichtet, ihren Kunden eine Alternative zur Einwegverpackung anzubieten. Das hat auch die Metzgerei Volmer mit Erfolg umgesetzt. Denn über die Hälfte der Kunden greifen auf die Alternative zurück. Vielleicht spielen dabei auch finanzielle Anreize eine Rolle, denn wer Mehrweg-Verpackungen nutzt, bekommt seinen Mittagstisch um 40 Cent günstiger. So wird das gesparte Geld für die Einweg-Styroporverpackung direkt an die Kunden weitergegeben.

Von Franziska Ix