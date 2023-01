Linde am Basteiwall wird gefällt

COESFELD

Eine erkrankte Linde, die an der Promenade zwischen dem Basteiwall und dem Basteiring steht, wird am morgigen Mittwoch (4. 1.) im Laufe des Vormittags gefällt. „Der Baum ist nicht mehr standsicher und wir nutzen bewusst die verkehrsärmere Ferienzeit für die Arbeiten, denn sie werden für stundenweise Verkehrsbeeinträchtigungen in den betroffenen Straßenabschnitten sorgen“, informiert Mathias Schulze Bäing, Leiter des Baubetriebshofes, in einer Pressemitteilung der Stadt.