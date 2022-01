Lindencarrée: Jetzt soll es losgehen

Coesfeld

Nachdem die Außenmauer des Bestandsgebäudes des ehemaligen Möbelhauses Hageböck nach langem Hin und Her am 20. Juli 2021 wiederhergestellt worden ist (wir berichteten), herrschte fast sechs Monate Stillstand auf der Baustelle zwischen Süring- und Kapuzinerstraße. Seit dem Abriss des „Weißen Riesen“ sind sogar bereits anderthalb Jahre vergangen. Doch nun tut sich etwas auf dem Areal. Radlader schaffen am Montag Schutt zur Seite. Eine Flex dröhnt. Bauarbeiter picken Reste einer Außenmauer am Nachbargebäude, in dem ein Yoga-Studio untergebracht ist, ab. „Es geht weiter“, bestätigt ein Sprecher der Firma SZ-Bau (Borken). „Und wenn das Wetter mitspielt, können wir nach den vorbereitenden Arbeiten auch bald mit dem Neubau starten.“

Von Detlef Scherle