Lockerer Austausch für lebendige City

Coesfeld

Es ist keine leichte Aufgabe, mit der Nicole Bodem ins neue Amt der City Managerin startet. Doch gähnende Leere in mehreren Ladenlokalen mitten in der Innenstadt erfordern dringenden Handlungsbedarf. „Das kann Ihre City-Managerin aber nicht alleine“, sagt Ute Marks vom Planungsbüro Stadt + Handel aus Dortmund. „Weder ist sie 24/7 noch von den Avengers.“ Und Bodem kann bei ihrer Arbeit auf die Mithilfe der Coesfelder setzen. Rund 80 Interessierte sind der Einladung der Stadt zur Auftaktveranstaltung „Stadt machen“ am Montagabend an der Freilichtbühne gefolgt. 80 Prozent von ihnen – das zeigt eine digitale Live-Umfrage – wollen mithelfen, die Coesfelder Innenstadt zukunftsfähig aufzustellen.

Von Florian Schütte