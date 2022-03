Lösungen für Kita-Problem in Lette rücken näher

(fab). Kurz- und langfristige Lösungen für die Unterversorgung an Kita-Plätzen in Lette (wir berichteten) schreiten voran. Dies geht aus den Berichten von Fachbereichsleiterin Dorothee Heitz und Sozialdezernent Christoph Thies an den Jugendhilfeausschuss hervor.

Heitz stellte zunächst die Pläne für den Neubau des Marien-Kindergartens an der Lindenstraße vor. Die fünf-Gruppen Kita soll Anfang 2024 bezugsfertig sein. Helfen würde dies, weil dadurch die Container-Dependance an der Grundschule frei würde.

Möglichst direkt dort einziehen soll dann eine neue Interims-Kita als Platzhalter für die neue Kita, die am gleichen Standort entstehen soll. Gleich neun Interessenten für die Trägerschaft haben sich bei der Stadt gemeldet. Sie stellen sich dem Ausschuss in einer Sondersitzung am 26. April vor, die Entscheidung für einen Träger soll dann am 24. Mai fallen.

Eltern, die für das nächste Kindergartenjahr eine Absage erhalten haben, hilft das alles aber nicht. Deshalb arbeitet die Stadt hier an kurzfristigen Lösungen.

15 Kinder unter drei Jahren seien noch zu versorgen, berichtete Thies. Die Hoffnung, noch ein paar Plätze durch die Umstrukturierung von Gruppen in den beiden Kitas zu schaffen, habe sich nicht realisieren lassen. Der Träger sehe dazu keine Möglichkeit. Allerdings seien in Lette noch einige Tagespflege-Plätze frei. Dazu kommen solle auch noch eine Groß-Tagespflege mit Platz für bis zu neun Kinder, für die nun eine geeignete Immobilie gefunden sei. „Damit hätten wir den Bedarf gedeckt“, so Thies.

Überrascht worden sei die Stadt von der Anzahl der Anmeldungen sehr junger Kinder. Dazu komme der allgemeine Trend, dass Eltern immer mehr Betreuungsstunden buchen würden. Auch wegen des beitragsfreien zweiten Jahres würden häufiger 45 Stunden gebucht.

Bernhard Kestermann (CDU) betonte die Wichtigkeit von Plätzen vor Ort, fragte aber zugleich nach Lösungen für das Haushaltsdefizit. Die seien nicht einfach, entgegnete Thies. „Jugendhilfe ist teuer.“ Eine Kinderbetreuung vor Ort sei auch im Interesse der Wirtschaft, befand auch der Ausschussvorsitzende Ludger Kämmerling (Grüne). Wer zusätzlich zu einer Vollzeitstelle noch fahren müsse, komme schon mit den 45 Stunden kaum aus. „Es ist leider nicht so einfach, aber wir sollten nicht bei der Jugendhilfe sparen“, so Kämmerling.