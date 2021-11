„Louder than Hel(l)au!“ an zwei Abenden hintereinander

Coesfeld

Den Sessionsstart der Karnevalisten, den 11.11., haben die Mitglieder der AnKoBlu herbeigesehnt. Die lange Corona-Pause haben sie aber nicht tatenlos verstreichen lassen. Vielmehr wagen sich die Karnevalisten in dieser Session an Neues heran. „Eine genaue Betrachtung der letzten Jahre hat uns zu neuen Ideen gebracht. So sehen wir eine Bündelung der Kosten für notwendig an“, so Kassierer Christian Scheipers. „Die Veränderung der Büttabende, die Nutzung weiterer Technik und nicht zuletzt, der massive Zulauf im Kartenverkauf hat uns für dieses Jahr umdenken lassen!“, ergänzt Vorsitzender Markus Eckrodt. Denn auch, wenn eine Feier geplant ist, sollten die Corona-Risiken nicht vergessen werden. „Eine Feier mit vollbesetztem Saal, möchten wir keinem zumuten!“, erklärt Vorsitzender Norbert Lütkenhaus.