„Lustige Witwe“ auf der Gangway

Coesfeld

1905 wurde Franz Lehárs Operette „Die lustige Witwe“ am Theater an der Wien uraufgeführt. Es war eines der ersten Werke, welche die Stärke und die Macht der Frauen über die Männer zum Thema hatte – in einer Zeit, als die Frauen nur als Hausfrauen und Mütter gesehen wurden. Historisch gesehen war das ein mutiger Schritt in der Musikwelt, den das Landestheater Detmold in einer eigenen, ebenso mutigen Fassung auf der Bühne des Konzert Theaters in Coesfeld dem begeisterten Publikum vorstellte.

Von Elvira Meisel-Kemper