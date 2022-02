Mal eben ein Päckchen Kunst ziehen

Coesfeld

Elke Becker wirft die Münzen in den Schlitz und zieht die Lade auf. Nein, das Päckchen, das sie strahlend raus nimmt, enthält keine Zigaretten, sondern ein kleines Kunstwerk, das sie erst später herausholen will, wenn sie in Ruhe daheim im Sessel sitzt. Becker ist ein Riesenfan der Kunstautomaten, die es an vielen Orten in Deutschland gibt – seit Freitag auch in Coesfeld am Eingang zum Schlosspark an der Bernhard-von-Galen-Straße. „Ich bin total glücklich“, freut sich Becker, die nun nicht mehr bis mindestens Münster oder Steinfurt fahren muss, um ein Päckchen Kunst zu ziehen.

Von Ulrike Deusch