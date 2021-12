Maria und Josef wollen verwundern

Eva Reimer muss lachen. „Da haben mich einige Leute verwundert angeschaut, als ich gestern Abend mit den Figuren auf dem Arm übern Marktplatz gelaufen bin.“ Aufmerksamkeit erregen – genau das wollen die beiden Gestalten aus Holz, Maria und Josef aus der Bibel, die von Tag zu Tag in ein anderes Schaufenster der Innenstadt getragen werden und dort jeden Tag einen Satz präsentieren. Alle zusammengenommen ergeben am 24. Dezember eine Weihnachtsgeschichte, und wer diese an Christiane Mussinghoff schickt und die Frage beantworten kann, aus welcher Perspektive die Geschichte erzählt wird, hat die Chance, eine kleine Wundertüte zu bekommen.

„Wunder warten“, lautet das Motto der Adventsaktion der Gemeinde St. Lamberti. Das Projektteam für den Advent, zu dem neben Eva Reimer und Christiane Mussinghoff auch Christin Uppenkamp, Lukas Seggewiß, Annette Suchard und Anja Grewe gehören, setzt sich erstmals aus Lambertinern und Letteranern zusammen und besteht aus Hauptamtlichen ebenso wie engagierten Laien. „Die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen hat sich schon bei anderen Projekten bewährt“, sagt Christiane Mussinghoff, so etwa bei den Aktionen zur Kreuzwoche.

„Wunder wartet“ – das Motto wird an den vier Adventssonntagen in den Gottesdiensten unter verschiedenen Stichworten thematisiert: von „warten“ über „wenden“ und „wundern“ bis „werden“. Auch das wöchentliche Gebet zur Nacht greift diese Aspekte auf. Und natürlich die Figuren Maria und Josef auf ihrem Weg durch die Innenstadt. Der Sprayer und Designer Mika Springwald, der im vergangenen Jahr am St.-Pius-Gymnasium mit den Schülern eine Krippe gesprayt hat, hat das biblische Paar gestaltet. Cool kommt der junge Josef rüber, Maria trägt einen Regenbogenumhang. „Das ist ein Statement, dass wir als Kirche tolerant und offen sein möchten für alle Menschen“, sagt Mussinghoff.

„Gerade jetzt passt uns das so ganz und gar nicht“, lautete am Dienstag der Satz quer über Marias Brust, der mit Bezug auf die biblische Geschichte vielleicht die Pflicht meint, sich für eine Volkszählung nach Bethlehem auf den Weg zu machen. Oder den Umstand, dass das junge Paar gerade jetzt ein Kind erwartet. Mussinghoff schlägt den Bogen zur Corona-Situation, die ebenfalls so gar nicht passt und das Leben beschwerlich macht. „Maria und Josef machen sich trotzdem auf und signalisieren: Es geht weiter. Das kann Mut machen“, findet Mussinghoff. Auf der Homepage der Pfarrgemeinde gibt es täglich einen Tipp, in welchem Schaufenster die Figuren der Pfarrgemeinde zu finden sind. Die Adventsaktion ist ein Format, das sich an alle Menschen richtet, egal ob alt oder jung, Familien oder Singles. „So bringen wir die Menschen zusammen und es ist Bewegung in der Stadt“, sagt Mussinghoff. Alles ganz corona-konform.

