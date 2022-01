„Matze“ Mester lässt die Hüfte kreisen

Seine eigenen Tanzkünste beschreibt er als – nun ja – sicherlich ausbaufähig. „Wenn ich auf einer Feier bin, dann mache ich einfach“, zuckt Mathias Mester mit den Schultern. „Allerdings würde das nachher keiner sehen wollen.“ Als Sambatänzer aus Goxel hat er sich bisher keinen Namen gemacht. Aber genau das wird sich demnächst gravierend ändern, denn wenn der ehemalige Para-Sportler die Hüfte kreisen lässt, werden nicht ein paar Partygäste dabei sein, sondern rund fünf Millionen Zuschauer, und das live und in Farbe: Ab Februar nimmt der 35-Jährige an der RTL-Show „Let’s Dance“ teil und rückt damit mächtig in den Fokus der Öffentlichkeit.

Eine Tatsache, die dem sonst so gelassenen „Weltmester“ durchaus den Schweiß auf die Stirn treibt. Denn künftig ist er nicht in seinem Metier unterwegs – raus aus der Komfortzone! „Ich muss über mich hinauswachsen und etwas beweisen, was ich eigentlich nicht kann“, gibt der Coesfelder zu, der vor allem vor dem harten Urteil von Kult-Juror Joachim Llambi großen Respekt hat. „Er sieht genau und kritisch drauf“, weiß Mester, dass er bei ihm sicherlich auf weniger Gnade hoffen kann als bei den weiteren Jurymitgliedern Motsi Mabuse und Jorge Gonzales. Aber das sei völlig okay, auch ohne Rücksicht auf seinen Kleinwuchs: „Ich möchte so bewertet werden wie alle anderen Teilnehmer auch. Das ist ja die Inklusion, die ich immer will.“

Den Weg in die Show beschreibt „Matze“ Mester so: Die Anfrage von RTL flatterte auf den Tisch, dann gab es ein Treffen und Gespräche darüber, ob er sich eine Teilnahme vorstellen kann. „In Wirklichkeit wusste ich sofort, dass ich das unbedingt will“, grinst er. „Ich bin ehrgeizig und habe Bock, da muss ich doch nicht lange überlegen.“ Wobei es gewiss nicht seinem Naturell entspreche, nur ein bisschen Show zu machen. Spaß soll es machen, keine Frage, aber die richtige Einstellung will er aus seiner langen Karriere als Sportler mitbringen. „Auf keinen Fall will ich mich nur von meiner Tanzpartnerin über das Parkett schleifen lassen“, versichert er. „Ich möchte performen und mich immer weiter verbessern.“ Mit welcher Dame an seiner Seite er auf die spannende Reise gehen wird, erfährt der 35-Jährige aber erst in den sogenannten „Kennenlern-Show“ am 18. Februar.

Spätestens ab diesem Zeitpunkt geht es richtig zur Sache. Hartes Training wird angesagt sein, jeden Tag, denn jede Woche muss er einen neuen Tanz präsentieren. Später auch mal zwei, sollten die Jury und das Publikum ihn über Wochen in die nächste Runde befördern. „Auf den Jive freue ich mich, auch auf den Cha-Cha, aber vielleicht reicht zu Beginn auch ein langsamer Walzer“, sagt Mester, der nicht wirklich auf Grundlagen zurückgreifen kann. Denn einen Tanzkurs hat er nie absolviert. „Ich bin in der weiterführenden Schule mal gefragt worden“, erzählt er. „Aber ich wollte mich nicht zum Hampelmann machen.“

Noch bleibt etwas Zeit. Einige Infos kann er sich von seinem Kumpel Heinrich Popow holen, denn der beinamputierte Para-Sportler war im Jahr 2017 bei „Let’s Dance“ dabei, musste letztlich wegen einer Verletzung aussteigen, wurde aber hervorragender Sechster. „Ich möchte es wie er genießen und nicht als erster Kandidat ausscheiden“, blickt Mester voraus. „Alles andere ist Zugabe.“

Bis dahin wird das Prickeln mächtig zunehmen. „Die Aufregung wird schon jetzt größer“, gibt der mehrfache Speerwurf-Weltmeister zu. Auf dem Tanzparkett stehen, live vor einem Millionenpublikum, und dann die Choreographie vergessen, das wäre der größte Alptraum. „Jeder Schritt muss innerhalb weniger Tage sitzen, das ist die schwierigste Herausforderung“, ahnt „Matze“ Mester. Denn das wird sich unterscheiden von seinem Sport, in dem er so viele Erfolge gefeiert hat: „Anders als im Speerwerfen muss in der Live-Show gleich der erste Versuch sitzen!“