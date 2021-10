„Medlz“ feiern Soundtrack ihres Lebens

Dazu tragen die grandiosen Stimmen ebenso bei wie wirkungsvoll eingesetzte Percussion, effektvolle Choreografien, eine großartige Lichtshow, fantastische Kostüme in Schwarz-Weiß und natürlich der bezaubernde Charme, den die vier Medlz versprühen. In ihrem Programm „(Das) Läuft bei uns“ präsentieren Sabine Kaufmann, Nelly Palmowske, Silvana Mehnert und Maren Kips den Soundtrack ihres Lebens, das bedeutet bei vier ganz verschiedenen Charakteren natürlich ein buntes Spektrum unterschiedlichster Musik und ist eine großartige Gelegenheit, ihre Vielseitigkeit zu beweisen.

Nacheinander stellen die Frauen in lockerer Moderation ihre persönlichen Favoriten vor und legen damit augenzwinkernde Bekenntnisse ab. Und so springt das Programm munter von Michael Jackson („Man in the Mirror“ – großartig interpretiert von Maren) über selbst verfasste Lieder („Ich will“ von Silvana) bis zu „Linkin Park“ oder dem futuristisch klingenden „Insomnia“ (mit perfekter Performance, bei der die weißen Teile der Kleider im Schwarzlicht leuchten). Ein hinreißendes Medley von Kinderliedern aus Ost und West findet ebenso Platz wie ein Medley von 23 deutschen Popsongs, deren „beste Zeilen“, so Sabine, sie auf vier Akkorde gebaut haben.

Immer wieder begleitet das Publikum die Songs rhythmisch klatschend oder bricht in jubelnden Applaus aus. Denn egal, in welcher Stilrichtung die vier singen, immer interpretieren sie ihre Lieblingslieder mit enormer Leidenschaft, begeistern mit hervorragenden Arrangements, bei denen abwechselnd eine die Stimmführung übernimmt, während die anderen einen mehrstimmigen Klangteppich darunterlegen.

Wird in Songs wie „Happy“ von Pharell Williams eine dunklere Stimme gebraucht, wird Marens Alt durch einen Buzzer tiefer gelegt. Ob ein von der „Girlgroup“ fetzig choreografierter Song von „Take That“, die wunderbar erblühte „Desert Rose“ von Sting, ein leidenschaftliches Plädoyer gegen Fremdenhass und Intoleranz (Pur, „Neue Brücken“) oder eine Reise nach Island (betörend in seiner Schlichtheit: „Particles“ von Olafur Arnalds) – alles sitzt wie aus einem Guss.

Und als Zugabe dann der Knaller: „Das Phantom der Oper“ von Nelly und Sabine auf sächsisch gesungen – da bleibt kein Auge trocken! Mit donnerndem Applaus, Pfiffen und Fußtrampeln verabschiedet das begeisterte Publikum die Medlz und hofft auf ein baldiges Wiedersehen.