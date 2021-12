„Meet a Jew“ und Recherchen vor Ort

Coesfeld

Das aktuelle jüdische Leben durch in Deutschland lebende jüdische Menschen kennen lernen, ist die Idee hinter dem Projektangebot „Meet a Jew“. Wer Jüdinnen und Juden schon mal persönlich getroffen hat, ist weniger anfällig für Stereotype und Vorurteile und weiß, dass es viel mehr Themen gibt, über die wir miteinander sprechen können, als über Antisemitismus, die Shoah oder den Nahostkonflikt. Der Zusatzkurs Geschichte der Q2 am Heriburg-Gymnasium ist jetzt Mascha (24) und Lisa (18) von „Meet a Jew“ begegnet. Das Gespräch mit den jungen Frauen erlaubte ganz individuelle Einblicke in die Vielfalt des jüdischen Lebens in Deutschland. Dabei stand nicht primär die Geschichte im Vordergrund, sondern der lebendige Alltag von Jüdinnen und Juden heute.