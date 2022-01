Mehr als 2000 PCR-Tests pro Woche

Wer im DRK-Testzentrum an der Bahnhofstraße einen PCR-Test machen will, wird schon am Eingang zur Geduld aufgefordert. „Aufgrund der aktuellen Überlastung des Labors können PCR-Testauswertungen 48 bis 72 Stunden dauern“, heißt es dort auf einem Aushang. Gemeint ist das Coesfelder Labor der Christophorus-Kliniken, das einzige PCR-Labor im Kreis. Wie viele andere Labore im Land arbeitet es in der laufenden Omikron-Welle derzeit am Limit.

„In der Tat arbeiten die Mitarbeiter:innen des Labors am Anschlag“, bestätigt Professor Lutz von Müller, Chefarzt und Leiter des Instituts für Labormedizin, Mikrobiologie und Hygiene. Das wird auch anhand der Zahlen deutlich. Denn seit dem Jahreswechsel ist die Zahl der PCR-Proben von rund 1500 pro Woche auf über 2000 gestiegen.

Dabei ist auch der Anteil positiver Proben noch gestiegen. Fast 30 Prozent betrage dieser inzwischen, so von Müller. Entsprechend steige auch der Bedarf für die Typisierung von Varian-ten wie Omikron.

Viele Experten sehen derart hohe Positivraten als Indiz für eine Untertestung und entsprechend hohe Dunkelziffer. Der Bedarf an PCR-Tests dürfte in nächster Zeit also nicht gerade kleiner werden. Deshalb gibt es auch schon Pläne, die Laborausstattung zu verbessern. „Wir sind bereits seit dem vergangenen Jahr in der Planung für die weitere Automatisierung“, sagt von Müller. „Diese wird eine spürbare Verbesserung für die PCR-Diagnostik bringen.“ Bereits ab Mitte Februar solle ein spezieller PCR-Automat sowohl das Personal entlasten als auch die Leistungsfähigkeit des Labors erhöhen.

Gleichzeitig wird in der Politik längst die Rationierung kostenloser PCR-Tests diskutiert. „Für die Entlastung der Labore ist es wichtig, dass flächendeckend in der Bevölkerung einfache Selbsttests bei Infektionsverdacht genutzt werden“, so von Müller. Diese könnten dann anschließend per PCR, etwa über die Abstrichstellen des DRK, bestätigt werden. Ohnehin gilt ein positiver Schnelltest seit dieser Woche auch ohne behördliche Anordnung als sofortiger Quarantäne-Grund.

Und um die kritische Infrastruktur am Laufen zu halten, sollen deren Mitarbeiter priorisiert werden, so die aktuelle Diskussion. Eine solche Gewichtung gebe es im Coesfelder Labor auch jetzt schon, verrät von Müller: „Eine besondere Priorisierung erfolgt für stationäre Patient:innen mit typischen Symptomen und für Mitarbeiter:innen der kritischen Infrastruktur von Krankenversorgung, Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr.“

Andere müssen unter Umständen länger warten. Es sei aber der Anspruch des Labors, so von Müller, dass Befunde für Proben, die vor 10 Uhr im Labor eingehen, noch am selben Tag vorliegen. Für später eingereichte Proben gelte in der Regel der Folgetag. Abstriche für PCR-Untersuchungen können am „roten Laborbriefkasten“ der Christophorus-Kliniken rund um die Uhr abgegeben werden.