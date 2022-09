Mehr Belastung statt Beruhigung

Coesfeld

Die Anlieger der Laurentiusstraße sind sauer. Der Verkehrsversuch, der seit Beginn der Sommerferien in ihrer Straße läuft, habe in keinster Weise die von ihnen gewünschte Verkehrsberuhigung gebracht. Im Gegenteil. Die Straße werde stärker und schneller befahren als vor dem Versuch, so der Tenor bei einer kleinen Anliegerversammlung mit etwa 20 Teilnehmern, initiiert von der Allgemeinen Zeitung. „Das ist ja auch kein Wunder, wenn man die Durchfahrt erleichtert, statt erschwert“, so ein Anlieger, der damit auf die geänderte Parkregelung anspielt. Parkten Fahrzeuge vor dem Versuch auf der Fahrbahn und engten diese somit ein, stehen die Autos heute in markierten Flächen, die einen Teil des Gehwegs beanspruchen. Die Folge: Mehr Platz auf der Fahrbahn, komfortableres Durchfahren – die Laurentiusstraße, die schon immer gerne genutzt wurde, um Bahnhofstraße und Dülmener Straße zu umgehen, scheint für den motorisierten Verkehr attraktiver geworden zu sein. „Es fahren auch mehr Busse durch. Und Lkw, die hier eigentlich gar nicht her dürfen“, ärgert sich ein Senior.

Von Christine Tibroni